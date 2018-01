Dolores O’Riordan, solista trupei The Cranberries​, a murit la vârsta de 46 de ani

Dolores O’Riordan, solista formației The Cranberries, a murit luni, la vârsta de 46 de ani, relatează The Independent.

”Solista de origine irlandeză Dolores O’Riordan a murit subit astăzi, la Londra”, a confirmat un purtător de cuvânt al artistei pentru The Limerick Leader. ”Avea 46 de ani. Solista și trupa The Cranberries se aflau în Londra pentru o scurtă sesiune de înregistrări. În acest moment, nu sunt disponibile alte detalii”, a mai declarat acesta.

Cauza decesului nu a fost dezvăluită publicului.

Dolores O’Riordan a cunoscut celebritatea alături de frații Noel Hogan și Mike Hogan, ca solista a trupei irlandeze The Cranberries.

De-a lungul carierei, The Cranberries a vândut peste 40 de milioane de discuri în întreaga lume. Dolores a încercat și o carieră solo, ea lansând două albume, Are You Listening? în 2007 și No Baggage în 2009.

Foto: Shutterstock

