Doina Ciobanu, apariție spectaculoasă la gala Fashion Awards 2019, alături de cele mai cunoscute vedete de la Hollywood

În vârstă de 25 de ani, Doina Ciobanu este una dintre cele mai cunoscute blogger-ițe de fashion. Ea este prezentă la cele mai importante evenimente din industrie, iar de data aceasta, ea a fost la The Fashion Awards 2019.

La eveniment au mai fost prezente unele dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood, printre care Cate Blanchett, Rihanna, Rita Ora, Naomi Campbell, Emilia Clarke sau Julia Roberts. Toate au avut ținute care mai de care mai spectaculoase, iar Doina a avut și ea o ținută cu care a reușit să atragă privirile. Doina a purtat o salopetă neagră, decoltată, care i-a pus silueta în valoare.

Cu această ocazie, Doina a făcut și un anunț cu care și-a surprins urmăritorii. Mai precis, ea a anunțat faptul că va lansa o colecție împreună cu brand-ul britanic de bijuterii Monica Vinader. „După multe luni de muncă intensă și să păstrez acest lucru secret, sunt încântată să anunț faptul că @monicavinader și cu mine vom crea o colecție anul viitor. Încă mai avem foarte mult de muncă, dar să lucrez cu o echipă care își concentrează atenția asupra sustenabilității, dar în același timp a face și bijuterii atât de frumoase este un vis”, a spus Doina pe contul său de Instagram.

În vârstă de 25 de ani, Doina Ciobanu a colaborat cu mai multe brand-uri extrem de cunoscute, printre care Cartier, Agent Provocateur, Burberry, Versace, dar și cu platforma de fashion Mytheresa.com.

În urmă cu un an, Doina a oferit un interviu în exclusivitate pentru ELLE România, în care a povestit cum și-a început drumul în această industrie online: „Era ca un jurnal personal. Job-urile, acum, îmi vin foarte ușor pe Internet. Am învățat că nu doar banii sunt esențiali, ci și viziunea de lungă durată, lucru pe care nu îl văd mereu, nici la cei cu un public mai mare decât al meu. La primele Fashion Week-uri am mers pe banii mei. La Paris am început să fiu fotografiată și am căpătat expunere. Acolo m-au descoperit cei din industrie.”

Doina a mai adăugat faptul că persoanele care activează într-o astfel de industrie au o responsabilitate mare față de publicul lor: „Cred că trăim într-o eră foarte sensibilă: putem schimba atât de multe lucruri în bine și, în același timp, în rău. E responsabilitatea noastră măcar să fim mai informați. Măcar! Iar în ceea ce privește brand-urile, pot spune că aleg să se asocieze cu influenceri care cred în aceleași valori.”

Pe lângă asta, Doina promovează un stil de viață sănătos și încearcă să își îndemne urmăritorii să trăiască mult mai sustenabil. Ea este implicată și în mai multe campanii pentru protejarea mediului. „E foarte ușor să critic din Londra, din confortul apartamentului meu, unde sunt bine plătită, iar societatea e dezvoltată și singurele probleme sunt legate de reciclare. De multe ori duc o luptă interioară cu mine și chiar vreau să-i înțeleg și pe cei care nu trăiesc ca mine, ce nevoi au, cu ce obstacole se confruntă, fiindcă e foarte ușor să critici când viața ta nu e la fel de grea ca a altora.”

Foto: Instagram

