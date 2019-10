DJ Dark, Mentol și Delia Rus colaborează pentru piesa „Poezii”

Dj Dark, sau Saszet Balint, și-a început activitatea de DJ în anul 2003, la vârsta de 14 ani. Introducerea în producția muzicală o are în anul 2008, urmând ca în 2010 să aibă primul succes notabil cu piesa „Jump Up”, în colaborare cu Sonny Flame. În acelați an, Dj Dark se alătură echipei Vibe FM, unde activează timp de 2 ani. În 2012, el se mută la Radio 21, desfășurându-și activitatea de atunci până în prezent.

Mentol este un DJ și producător din Brașov ce s-a făcut remarcat, pe lângă rezidența din cadrul Vibe FM, prin prezența la festivaluri de muzică precum Untold, Electric Castle, Liberty Parade, Back to the Wild și MurMur. Producția reprezintă interesul lui principal în momentul de față, însă producătorul din Brașov are podcastul lui care poate fi ascultat în cadrul emisiunii Weekend Mood de pe Dance FM.

Delia Rus a avut debutul în industria muzicală în 2016 prin piesa „Dacă pleci”, piesă ce a adunat 20 de milioane de vizualizari pe Youtube în primele 12 luni. În vara lui 2019, artista deschide concertul LP de la Arenele Romane, stilul ei cald și usurința de a transmite emoții potrivindu-se cu muzica lui LP. Același stil cald s-a potrivit și cu melodia lui Mentol și DJ Dark, lucru care a dus la această colaborare.

