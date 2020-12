Disputa dintre Chris Hemsworth și Ryan Reynolds ia amploare. Luni, actorul din filmul Deadpool a postat un clip video pe contul său de Twitter în care mama sa îl jignea pe Chris.

„Chris Hemsworth este cel mai detestat australian din lume. Și amintiți-vă că Hugh Jackman încă trăiește. Chris arată de parcă un culturist s-a culcat cu un ornitorinc. Îmi cer scuze pentru fiul meu, Ryan, Chis. Este greșeala mea, eu l-am crescut prost”, a spus mama lui Ryan Reynolds, menționând că de fapt ea citește ceea ce a scris fiul ei.

To my fellow @agboleague superhero fantasy football players. I dont trash talk. Even if its required'. Even if it benefits the astounding work of @sickkids hospital. Disparaging others isnt what heroes do. I was raised to treat friends with respect. #ChrisHevansprine. pic.twitter.com/a6XsNvsRwt

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 7, 2020