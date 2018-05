Discursul lui Michael Curry la nunta regală: “Dragostea este calea!”

Capul Bisericii Episcopale din SUA a fost prezent pentru a vorbi la nunta dintre prințul Harry și Meghan Markle, acum deja oficial Duci de Sussex. Iar discursul lui Michael Curry a fost un exemplu de deschidere din partea familiei regale, dar și un îndemn pasionat de a ne iubi aproapele. Cel mai înalt prelat al părții americane a Bisericii Anglicane a fost unul dintre cei trei preoți de rang înalt care au vorbit la nuntă.

Încă de când s-a anunțat discursul lui Michael Curry la nunta regală, care a rămas secret până la momentul la care a fost difuzat în direct în toată lumea, speculațiile au fost despre temele pe care urma să le abordeze, pentru că prelatul este cunoscut ca vorbind deschis despre nedreptățile cu care se confruntă enoriașii săi (și nu numai) peste tot în lume. Michael Curry a vorbit în mai multe rânduri despre sclavie (el însuși provine dintr-o familie de sclavi), despre rasismul care există chiar și în biserică (este primul cap de culoare al Bisericii Episcopale) și despre excluderea în urma căreia suferă și în ziua de astăzi persoanele care nu sunt albe. Genul și clasa socială sunt alte teme preferate de Michael Curry, un om pasionat de egalitate, care a declarat în mai multe rânduri că “Dumnezeu nu a făcut pe nimeni cetățean de mâna a doua.”

Discursul lui Michael Curry de la nunta regală era, deci, așteptat cu interes de toți cei care au urmărit ceremonia – mai cu seamă că nonconformistul preot a fost și printre primii care au oficiat căsătorii între persoane de același sex. Deschiderea lui față de persoanele LGBT, care nu au fost acceptate atâta vreme în vreo biserică, a stârnit mirare, iar Michael Curry a fost vocal, de-a lungul timpului, și despre hărțuire sexuală, în contextul mișcării internaționale #MeToo (în caz că citește cineva din Biserica Ortodoxă Română, iată câte idei bune!).

Discursul lui Michael Curry a fost surprinzător pentru câțiva dintre membrii familiei regale, care s-au amuzat (nu toți), și a generat o furtună pe Twitter.

„Anybody get here in a car today?” – That’s how Reverend Michael Curry ended his „fire” address #royalwedding pic.twitter.com/RDzCyHb25K

— Sky News (@SkyNews) May 19, 2018