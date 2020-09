Diana Rigg a încetat din viață la 82 de ani

Diana Rigg, sau, după titulatura completă, Dame Enid Diana Elizabeth Rigg, a încetat din viață la vârsta de 82 de ani. Aceasta a jucat numeroase roluri iconice de-a lungul unei cariere îndelungate, de la rolul Emma Peel din serialul Avengers din anii 60, la rolul soției lui James Bond, într-una dintre peliculele din celebra serie, On Her Majesty’s Secret Service (1969), dar a avut parte de o popularitate crescândă și în ultimii ani, interpretând-o pe Olenna Tyrell în serialul fenomen Game of Thrones (2013–17).

Diana Rigg a avut o importantă carieră în teatrul britanic, dar talentul ei a traversat și Oceanul, căci a jucat la New York rolul Medea, pentru care a fost și recompensată cu un prestigios premiu Tony, în anul 1994. Serviciile sale în slujba culturii au fost apreciate și de Curtea Regală Britanică, care i-a acordat titlul de Dame, un titlu care recompensează excelența într-un domeniu.

Diana Rigg și-a făcut debutul în actorie în anul 1957, și s-a alătura Royal Shakespeare Company în 1959. A debutat pe Broadway în 1971, în Abelard și Heloise, dar a jucat și în filme precum A Midsummer Night’s Dream (1968); The Great Muppet Caper (1981); Evil Under the Sun (1982). A câștigat de-a lungul carierei numeroase onoruri, printre care și un premiu BAFTA pentru rolul său din miniseria BBC Mother Love din 1989.

De asemenea, Diana Rigg a primit și un Emmy pentru rolul Mrs. Danvers, dintr-o adaptare a romanului Rebecca din 1997.

Agentul Dianei Rigg a anunțat decesul acesteia, pe 10 septembrie. Agentul a declarat că aceasta a murit liniștită, devreme în decursul acestei dimineți. A fost acasă, alături de familia sa.

Diana Rigg ar fi murit în urma unui cancer care a fost diagnosticat în luna martie.

Foto: HBO

