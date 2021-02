Diana Dumitrescu le răspunde criticilor care contestă modul în care își crește copilul

În urma unor postări pe care le-a făcut pe rețetele sociale, Diana Dumitrescu a fost asupru criticată de către urmăritorii săi. Aceștia i-au reproșat faptul că nu își alăptează copilul, iar alții chiar au apelat la cuvinte jignitoare, numind-o „urâtă sau bătrână”.

Acum, actrița a ales să răspundă tuturor criticilor care i-au fost aduse.

„Prima dată mi-au spus că de ce nu alăptez. Problema este că eu nu am avut lapte. După mi-au zis că de ce plec în vacanță fără copil. Am și eu o viață, plec și cu copilul, dar am și nevoie de timp cu soțul meu. După, că de ce m-am tuns, ei bine, m-am tuns pentru că am avut nevoie după sarcină”, a spus Diana Dumitrescu în cadrul unei emisiuni TV, citată de Spynews.

Aceasta a mai adăugat si că pandemia de coronavirus i-a afectat pe oameni, făcându-i mai răi, si că probabil acesta este unul dintre motivele pentru care simt nevoia să o jignească gratuit.

„Oamenii s-au înrăit, au stat foarte mult acasă, nu au bani, nu mai au joburi, este de înțeles. Fiecare trece printr-o perioadă grea acum și atunci ei spun: ești urâtă, ești bătrână, de ce îi faci copilului așa, de ce îi dai aia. Și în primă fază le ignori, o dată, de două ori, de trei ori, dar când toată lumea sare pe tine și te critică, la un moment dat, izbucnești, pentru că ești om. Așa că am zis să fac haz de necaz și a funcționat. Spun asta deoarece comunitatea mea și-a dat seama că autoironia cu care spun că-mi cresc copilul pot să o pună și ele în practică.

În sensul că putem să fim mai relaxate, să lași copilul la desene. Până la urmă fiecare decide cum își crește copilul, ce face, cum face, este alegerea fiecăruia. Urmăresc și eu mămici, dar nu intru să comentez”, a concluzionat Diana Dumitrescu.

Foto: Instagram

