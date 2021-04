Diana Dumitrescu a vorbit despre lupta de ani de zile cu depresia

Diana Dumitrescu a vorbit în emisiunea lui Mădălin Ionescu despre felul în care se confruntă, de mulți ani, cu depresia. Vedeta a povestit cum a experimentat această suferință, dar și ce pași a făcut pentru a o ține sub control. Căsătorită cu Alin Boroi, împreună cu care are un fiu, Carol, aceasta traversează o perioadă bună, dar viața ei nu a fost mereu astfel.

Diana Dumitrescu a mărturisit că depresia sa a debutat în timpul mariajului său cu Ducu Ion, atunci când lucra preponderent ca actriță de telenovele, cu mare succes la public și o situație financiară excelentă. Nici unul dintre aceste lucruri nu a ajutat-o să se simtă mai bine, iar în 2013 cei doi s-au despărțit, după o relație de 6 ani și un mariaj de 4.

Vedeta a povestit despre perioada respectivă în emisiunea de la Metropola TV: „S-a scris că Ducu m-a înșelat cu Adela Popescu. Nu s-a întâmplat asta niciodată. N-a existat, nu au fost discuții între noi doi niciodată despre așa ceva.”, a declarat Diana Dumitrescu.

„Relația s-a consumat, eram nefericită, eram într-un soi de depresie, nu mă regăseam atunci în viața cu el. Nu mai aveam nimic în comun, mi se părea că suntem doi străini care stăteau în aceeași casă, fiecare avea viața lui, eu ieșeam cu prietenele mele, el se ducea cu prietenii lui, seara eram doi străini. Pur si simplu eu cred că relația noastră a funcționat foarte bine atât timp cât noi doi am fost pe platourile de filmare, eram preocupați, aveam chestii în comun.”, a mai spus aceasta.

Diana Dumitrescu a vorbit onest despre motivele despărțirii sale de Ducu Ion: „În momentul în care eu nu am mai lucrat și el lucra mai puțin și am petrecut mai mult timp împreună, ne-am dat seama că a trecut timpul și nu ne cunoaștem. Eu îmi doream ceva de la viață, el își dorea altceva. Eram doi oameni care plecasem împreună la drum, dar o luasem pe drumuri separate. Am fost foarte îndrăgostiți unul de celălalt, pur și simplu lucrurile s-au schimbat. Era și faptul că eu îmi doream să rămân însărcinată și nu puteam…Lucrurile s-au rupt între noi.”

Diana Dumitrescu a mărturisit și că a început să meargă la terapie din 2012, pentru că suferea foarte tare: „Nu am fost în depresie pentru că eu am făcut terapie din 2012, făceam deja terapie pentru că eu am simțit că ceva e în neregulă cu mine, nu mă regăseam. Eu mereu eram o persoană veselă, îmi plăcea să râd, să comunic. Și nu mai eram eu… Din 2012 am făcut terapie și eu nu am ajuns în depresie. Am fost pe culmea depresiei. Eu nu eram fericită.”

Aceasta a mai spus și că nu își explică nici acum motivele stării sale: „Mama m-a întrebat când i-am spus că mă gândesc să divorțez dacă el mă bate, mă înjură, mă înșală. Dacă le pui pe listă eu aveam un soț care mă iubea, aveam un job de vis, eu eram supercunoscută, făceam bani, dar nu eram fericită. Nici acum nu îmi explic.”, a mai spus Diana Dumitrescu.

