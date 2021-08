Diagnosticată cu scleroză multiplă, Selma Blair a primit o veste extraordinară de la medici

Selma Blair are vești bune pentru fanii săi – după ani de zile de dureri din cauza sclerozei multiple, boala este acum în remisie.

Actrița de 49 de ani a fost diagnosticată cu boala autoimună cronică în august 2018. După ce s-a confruntat un an de zile cu durere intensă și alte manifestări fizice, inclusiv dificultăți de vorbire și pierderea capacității de a-și folosi pe deplin piciorul stâng, Blair a optat pentru un transplant de celule stem și niște ședințe de chimioterapie, pentru a-și reporni sistemul imunitar.

A fost un proces îndelungat, a explicat ea, fiind invitată la o discuție organizată de Discovery+ luni. Blair a spus că ultimele luni au fost mult mai OK, dar că a preferat să aștepte înainte de a da vestea. „Am fost reticentă să vorbesc despre asta, deoarece am simțit că această nevoie să fiu mai vindecată și mai reparată înainte”, a spus ea. „Am acumulat o viață niște bagaje în creier care încă mai necesită niște sortare sau acceptare.”

Blair a spus că s-a confruntat cu o criză extrem de dură de scleroză multiplă, atât din punct de vedere fizic, cât și mental, și că s-a concentrat asupra fiului său Arthur, în vârstă de 10 ani, pentru a găsi puterea de a trece peste fiecare zi.

„Nu e ca și cum scleroza multiplă era pe cale să mă omoare. Ce vreau să spun e că simțeam că mă omoară această criză care a durat atât de mult timp. Eram complet epuizată. Dacă a existat ceva care să mă oprească, să mă reechilibreze după ce am fost lovită atât de tare de ultima criză, acela este în mod sigur fiul meu. Nu am de gând să-l las singur acum”, a declarat vedeta.



Actrița pregătește un documentar, Introducing Selma Blair, care va spune pe larg povestea acestor ani dificili din viața ei. Filmul va fi lansat pe 15 octombrie, pe Discovery+.

Citește și:

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro