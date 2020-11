Diagnosticată cu Covid-19, Carmen Grebenișan dezvăluie cu ce probleme de sănătate se confruntă

Carmen Grebenișan a fost diagnosticată cu Covid-19. Vedeta a mărturisit acum câteva zile pe contul personal de Instagram că ea și logodnicul ei, Alex, au fost depistați pozitiv, după ce au avut sesizat câteva simptome ale infectării cu coronavirus și au decis să își facă testul. Acum, cei doi se află în izolare la domiciliu timp de două săptămâni.

„Noi suntem pozitivi. Am aflat asta miercuri și suntem destul de norocoși că nu avem simptome mai deloc, sau cel puțin nu puternice. Două zile ne-a durut capul. Nu ne curge nasul, nu tușim, mă rog, eu nu tușesc, Alex tușește de obicei. Suntem printre cei norocoși, avem niște simptome minore. Am avut un disconfort la nivelul pielii. Temperatură am avut 36,2. Eu am mereu temperatura corpului destul de scăzută”, a spus Carmen Grebenișan acum câteva zile pe Instagram.

Carmen Grebenișan a acordat un interviu în cadrul emisiunii Xtra Night Show în care a oferit detalii despre evoluția bolii. „Eu încă resimt o greutate în respirație, pe piept, parcă stă o piatră pe piept, dacă încerc să respir foarte adânc, mă doare, mă arde. Termin marți perioada de 14 zile. Fac test, dar din câte am înțeles există mari șanse să iasă pozitiv în continuare, dar nivelul de contagiozitate e spre 0”, a declarat aceasta

„Simptomele au apărut la două zile de la întâlnirea cu acea persoană infectată. Nu iau medicamente. Ni s-a recomandat să renunțăm la vitamina C în această perioadă de infectare, am luat multă vitamina D. Am lăsat corpul să facă anticorpi. S-a întâmplat afară când m-am infectat, dar fără mască, pentru că am avut o întâlnire, pe proprietate privată„, a continuat Carmen Grebenișan.

„Când ne-am infectat nu credeam că asta era. Eram confuzi. S-a întâmplat de la un prieten comun, știm cine e. Nu sunt simptome foarte clare, a debutat cu o durere de cap ca la sinuzită, dar nu am avut tuse, doar o oboseală foarte mare. Apoi eu mi-am pierdut gustul și mirosul, pentru care eu regret foarte mult. Am zis că suntem obosiți și ne-am odihnit dar ne-a luat mai rău”, a spus Carmen pentru Xtra Night Show.

Citește și:

Actorul Denis Ștefan a fost testat pozitiv cu noul coronavirus

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro