Diagnosticat cu cancer cerebral în fază terminală, cântărețul Tom Parker a primit o veste excelentă de la medici

Cântărețul Tom Parker le-a mărturisit fanilor care îl urmăresc pe Instagram că a primit o veste foarte bună de la medicii săi.

„MICȘORARE SEMNIFICATIVĂ. Acestea sunt cuvintele pe care le-am primit azi și nu mă pot opri din a le spune din nou și din nou. Am făcut o tomografie ieri și rezultatele de azi arată o mișcorare semnificativă a tumorii și răspund bine la tratamentul prescris de medici. În fiecare zi continuă lupta cu acest nenorocit!”, a scris cântărețul pe contul lui de Instagram alături de o imagine în care apare alături de soția lui și cei doi copii.

Artistul în vârstă de 32 de ani a mai mulțumit medicilor care se ocupă de tratamentul lui, dar și soției sale. „Copiilor mei – lupt pentru voi în fiecare secundă a fiecărei zile. Prietenilor, familiei și tuturor celor care sunt în această călătorie alături de mine – m-ați ajutat să trec peste cele mai dificile zile. Tuturor celor care citesc mesajul – dragostea, lumina și pozitivitatea voastră m-au inspirat. Niciun mesaj nu a trecut necitit și mi-au oferit foarte multă putere. Această călătorie este cu siguranță un rollercoaster. Azi a fost o zi extraordinar de bună”, a mai spus Tom Parker.

Tom Parker, diagnosticat cu cancer cerebral în fază terminală, și soția lui, Kelsey Hardwick, au acordat recent un interviu revistei britanice OK! în care au vorbit despre cum s-a schimbat viața lor de când a venit pe lume al doilea copil al cuplului, un băiețel căruia i-au pus numele Bodhi.

„Am plâns foarte mult”, a declarat cântărețul în vârstă de 32 de ani, iar soția lui a confirmat acest lucru. „Tom este oricum o persoană emotivă și eu sunt cea puternică.. Însă am fost copleșită atunci când s-a născut pentru că lucrurile s-au întâmplat foarte repede”.

Cei doi mai au o fetiță, Aurelia Rose, în vârstă de 1 an și jumătate și au vorbit și despre diferențele dintre aceasta și fiul lor nou-născut.

„Bodhi este foarte calm. Atât de diferit de Aurelia care a fost mereu foarte activă”, a mai declarat Parker, dezvăluind că au ales special numele Bodhi deoarece „înseamnă iluminare și se potrivește perfect cu situația noastră din acest moment. El este lumina de la capătul tunelului nostru”.

Cântărețul Tom Parker, care a făcut parte din formația The Wanted și a devenit cunoscut cu hitul Glad You Came (2012), se luptă cu o tumoare cerebrală ce nu poate fi operată. „Simțeam că ceva nu este în ordine, dar nu m-am gândit nicio secundă că ar putea fi ceva de genul ăsta. Doar la asta mă pot gândi acum”, a declarat Tom Parker într-un interviu acordat în luna octombrie pentru OK! Magazine.

Tom Parker, în vârstă de 32 de ani, trece acum prin radioterapie și chimioterapie, pentru a încerca reducerea în dimensiuni a tumorii. Din păcate, speranța de viață pentru cei care au genul ăsta de tumoare este de maximum 18 luni.

Cântărețul a început să manifeste primele simptome în luna iulie, când a suferit un atac în casa familiei sale din Southeast London. Pentru că nu se simțea bine nici la o săptămână după externare a revenit pentru un RMN. Șase săptămâni mai târziu a suferit un nou atac, și mai grav.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro