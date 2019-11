Dezvăluiri: Whitney Houston a avut o relație amoroasă cu cea mai bună prietenă a ei, Robyn Crawford

Cea mai bună prietenă a cântăreței Whitney Houston a dezvăluit în cartea sa, „A Song for You: My Life with Whitney Houston” faptul că cele două au avut o relație amoroasă.

Whitney și Robyn s-au întâlnit pentru prima dată în vara anului 1980, în New Jersey, în timpul unei tabere de vară. Atunci, Whitney nu își începuse cariera. În carte, Robyn a povestit și anumite momente petrecute alături de Whitney. „Pe măsură ce ne-am relaxat, ne-am închis ochii, iar inima a început să îmi bată foarte tare. Ceva s-a întâmplat între noi. Nu ne-am pus etichete, precum lesbiană sau gay. Doar ne-am trăit viețile și speram să fim așa pentru totdeauna,” a scris Robyn.

„Am vrut să fim împreună. Ea a spus că nu mai putem avea relații intime deoarece ar complica mult mai mult situația dintre noi. A zis că dacă oamenii ar afla de noi, ar folosi acest lucru împotriva noastră,” a declarat Robyn. În anul 2000, cele două au încetat să mai colaboreze, moment care a afectat-o extrem de grav pe Whitney, începând să aibă probleme cu alcoolul. „Am realizat faptul că trebuie să mă salvez pe mine,” a spus Robyn.

Printre relațiile amoroase pe care le-a avut Whitney se numără cele cu Jermaine Jackson, Eddie Murphy și a fost căsătorită cu Bobby Brown începând cu anul 1992. Robyn a fost preocupată de faptul că Whitney începuse că aibă probleme cu drogurile. Ea a dezvăluit faptul că Whitney i-a spus că a consumat pentru prima dată cocaină la vârsta de 14 ani. Whitney i-a spus: „cocaina nu poate fi acolo unde suntem și noi”, iar atunci când Robyn i-a oferit ajutorul în lupta ei cu drogurile, i-a spus că „nu este pregătită.”

Relația lor amoroasă s-a terminat în anul 1982. Exista o foarte mare presiune și din partea familiei lui Whitney: „Whitney mi-a spus că mama ei crede că nu este normal ca două femei să fie atât de apropiate. Whitney știa că am iubit-o și știu că și ea m-a iubit. Chiar am fost totul una pentru cealaltă. Ne-am jurat să fim una lângă cealaltă.”

Robyn crede că, prin intermediul aceste cărți, ea poate face lumină cu privire la felul în care era Whitney. „Am vrut să-i ofer respectul meu și să împărtășesc povestea legată de cine a fost Whitney înainte să ajungă celebră și, prin acest mod, să apreciez prietenia noastră.”

Whitney Houston a murit în anul 2012, la vârsta de 48 de ani, fiind găsită decedată într-o cadă din hotelul Beverly Hills din Los Angeles. În anul 2015, a murit și fiica ei, Bobbi Kristina Brown, la vârsta de 22 de ani.

Foto: Profimedia

