Devine relație serioasă? Angelina Jolie a mers la același concert cu The Weeknd, alături de fiicele sale

La doar câteva zile după ce Angelina Jolie și The Weeknd au fost văzuți cinând împreună, cei doi și-au făcut apariția în public la același concert din Los Angeles – mai mult, actrița le-a luat cu ea și pe două dintre fiicele sale.

Mustafa, un cunoscut artist din cercul de prieteni al cântărețului din spatele hit-urilor Save Your Tears sau Blinding Lights, a ținut un concert privat în Los Angeles în timpul weekendului – chiar dacă Angelina și The Weeknd nu au stat împreună la eveniment, apariția în sincron le-a dat de gândit fanilor și jurnaliștilor, iar fotografiile cu aceștia au împânzit rapid Internetul.

În timp ce The Weeknd, pe numele său real Abel Tesfaye, a venit însoțit de câțiva prieteni cu care a putut fi văzut vorbind pe toată durata concertului, Angelina Jolie le-a adus cu ea și pe Shiloh Jolie-Pitt (15 ani) și pe Zahara Jolie-Pitt (16 ani), relatează publicația Hollywood Life.

The Weeknd, Metro Boomin & Angelina Jolie last night in LA. pic.twitter.com/YYxDg1IbO5 — The Weeknd World (@WorldTheWeeknd) July 11, 2021

Imaginile vin la mai puțin de două săptămâni de când cei doi au fost surprinși luând cina împreună în celebrul restaurant italian cu o tradiție de 30 de ani, Giorgio Baldi – deși au plecat separat, Angelina părăsind prima localul, urmată apoi și de cântărețul canadian, Page Six confirma la acel moment că aceștia petrecuseră deja ore întregi împreună. Actrița de 46 de ani purta o rochie neagră din mătase și un trenci lung, în timp ce cântărețul de 31 de ani era într-o ținută din denim, cu tricou negru pe dedesubt.

Nu se știe dacă întâlnirea celor doi a fost una romantică sau una de afaceri – chiar în acest timp, Angelina Jolie continuă lupta pentru custodia exclusivă a celor 6 copii cu fostul său soț, Brad Pitt, în urma procesului de divorț care durează deja de aproape 5 ani. Chiar dacă actorul în vârstă de 57 de ani a reușit să obțină, în cele din urmă, custodie comună, Jolie nu pare să dea înapoi.

În 2016, atunci când aceasta a depus actele de divorț, surse din apropierea cuplului afirmau că totul ar fi pornit de la un conflict izbucnit la bordul unui avion particular, între Brad și copii, dar și pe seama repetatelor acte de violență sau de abuz de alcool ale actorului.

Despre Abel Tesfaye, de asemenea, presa notează că ar fi interesat de consolidarea unei cariere la Hollywood, după ce a jucat în Uncut Gems și, mai ales, după ce s-a anunțat recent că va juca în serialul HBO The Idol – o producție semnată de creatorul controversatului Euphoria, în care actrița Zendaya a primit rolul principal.

Potrivit New York Post, The Weeknd și-a propus să contribuie și la scrierea scenariului și va fi unul dintre producătorii serialului despre o cântăreață care se îndrăgostește de un enigmatic proprietar al unui club din LA, care se întâmplă, de asemenea, să fie liderul unui cult secret.

Angelina Jolie, care este de mult timp singură, a fost văzută luna asta intrând în clădirea în care locuiește actorul britanic Jonny Lee Miller, fostul ei soț, având în mână o sticlă de vin. La numai câteva zile distanță, a fost din nou fotografiată ieșind din clădirea unde se află apartamentul lui Miller, de această dată însoțită de fiul ei, Pax.

De partea cealaltă, după relațiile ultra-cunoscute cu Bella Hadid și Selena Gomez, The Weeknd pare să fie și el singur, sau foarte discret.

