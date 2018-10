Detaliul neașteptat din portretul oficial de la nunta Prințesei Eugenie

Cea de-a doua nuntă regală a anului 2018 a fost cu siguranță una memorabilă și întreaga lume a fost cu ochii pe familia regală britanică, pe ținutele purtate de mireasă, de Kate Middleton și Meghan Markle.

Familia regală britanică a dat publicității portretele oficiale de la nunta Prințesei Eugenie cu Jack Brooksbank, fotografiile fiind realizate de Alex Bramall, cel care a fotografiat-o pe Prințesa Eugenie în 2016, pentru o revistă glossy internațională.

Așa cum era și de așteptat, lumea a analizat în detaliu imaginile, dar fotografia de la recepția de după nuntă a fost cea mai discutată. Prințesa Eugenie a purtat de data aceasta o rochie realizată de Zac Posen, iar în păr a avut prinse mai multe broșe dăruite de Regină. Însă nu despre ținuta Prințesei Eugenie este vorba.

Internauții au descoperit pe fundalul imaginii un invitat.. neașteptat. Este vorba de o tânără care își face un selfie. Mai mult decât atât, există zvonuri potrivit cărora tânăra este Cressida Bonas, fosta iubită a Prințului Harry.

Prima persoană care a observat prezența neașteptată din portretul oficial de la nunta Prințesei Eugenie a fost reporterul regal Patricia Treble, care a postat imaginea pe Twitter.

Princess Eugenie and Jack Brooksbank, with an Easter egg in the background pic.twitter.com/eP4Ts5cCyS

— Patricia Treble (@PatriciaTreble) October 13, 2018