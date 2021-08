Detalii inedite despre relația dintre Speak și Ștefania

Speak și Ștefania formează un cuplu de aproape patru ani. Artistul și-a cerut în căsătorie partenera la „Asia Express”, reality show-ul difuzat de Antena 1, acolo unde cei doi au participat împreună, iar publicul i-a putut observa cum fac față provocărilor din competiție.

Într-un interviu pentru revista Viva!, Speak și Ștefania au vorbit cu sinceritate despre momentele grele pe care le-au întâmpinat pe parcursul celor patru ani de când sunt împreună. Cântărețul a fost cel care a mărturisit că în cazul lor comunicarea este foarte importantă și prin intermediul ei reușesc să rezolve eventualele probleme care apar în relația lor. „Orice problemă care apare între noi, deși chiar nu le pot număra pe degetele de la o mână, o rezolvăm prin comunicare. Fiecare își spune ofurile, discutăm și găsim calea de mijloc. Nu există orgolii între noi, nu există competiție, nu există nimic nenatural care poate denatura sentimentele sincere. Deci, prin comunicare cu sinceritate rezolvăm orice.”

Ștefania a declarat că ea și partenerul ei, Speak, sunt și prieteni, ceea ce îi ajută să discute mult mai deschis despre problemele lor. „Faptul că suntem în primul rând prieteni ne-a făcut să fim mereu deschiși unul față de celălalt, întotdeauna am discutat despre problemele care ne macină, care au legătură cu relația, acestea fiind minore, dar discutând am rezolvat de fiecare dată orice, punând încă o cărămidă la încredere.”

În ceea ce privește gelozia, cei doi au povestit că nu au motive să fie geloși și că până acum nu au fost astfel de episoade în relația lor de cuplu. „O să râdă lumea de mine, dar nu-s gelos, că nu prea am de ce să fiu… Bine, nici nu am avut motive reale de gelozie… Dacă mă intrigă ceva în zona aia, da, sunt foarte gelos. Până acum, n-au ieșit dragonii geloziei din mine”, a spus Speak. „Nu sunt o fire geloasă, niciodată nu am fost, îmi știu calitățile și defectele, asta mă face stăpână pe mine, iar când vine vorba despre Ștefan, nu am avut și sunt sigură că nu voi avea vreodată motive de gelozie”, a spus Ștefania pentru Viva!.

Foto: Instagram

