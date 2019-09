Demi Moore a recunoscut că a suferit un avort spontan, în timp ce era căsătorită cu Ashton Kutcher

Este actriță, are o carieră minunată, este mamă a trei fete, însă viața lui Demi Moore nu a fost întotdeauna așa, iar succesul ei a venit pe parcurs.

Într-un interviu pentru Harper’s Bazaar’s U.S, ea a dezvăluit că a avut parte de o copilărie în care a călătorit în mod constant în jurul lumii alături de părinți, dar și de fratele ei. Ea a recunoscut și faptul că a putut să își salveze mama, după ce luase o supradoză.

„Ce îmi amintesc este că îmi foloseam degetele, degetele mele mici de copil, pentru a scoate din gura mamei mele pastilele pe care le înghițise, în timp ce tatăl meu îmi spunea ce să fac. Ceva din interiorul meu m-a marcat în acel moment, dar nu a mai apărut de atunci. Copilăria mea s-a terminat atunci. Mama a avut acest simț al propriei persoane pe care mi l-am dorit. Chiar dacă nu știam despre ce este vorba. Pentru mine, ea reprezintă libertatea pe care n-am avut-o niciodată. Era precum un sentiment al apartenenței. Simțeam că fac parte din acel loc, că este în regulă pentru mine să fiu acolo,” a declarat Demi Moore.

La vârsta de 16 ani, ea și-a întâlnit primul soț, pe Freddy. Ei s-au căsătorit după doi ani, dar ulterior au divorțat. Cariera ei a fost în plină ascensiune după, ajungând să aibă o relație și cu Ashton Kutcher. Conform celor de la The New York Times, ea a rămas însărcinată în timpul relației pe care o avea cu el. Urmau să aibă o fată pe care doreau să o numească Chaplin Ray, însă Demi a pierdut sarcina la șase luni. Conform surselor, ea ar fi început să aibă probleme cu alcoolul după ce a pierdut sarcina.

Demi Moore și Asthon Kutcher s-au căsătorit în anul 2005, iar în timpul relației cei doi ar fi apelat la tratamente de fertilizare in vitro, însă problemele cu alcoolul i-ar fi îngreunat acest lucru. Demi și Asthon au depus actele pentru divorț în 2012, iar în 2013 au divorțat.

Cu toate acestea, Demi Moore a căutat ajutor, chiar dacă începuse să aibă probleme și cu substanțele interzise. Ea a avut probleme și cu fiicele sale, însă cu timpul și-a consolidat relația cu ele.

„Uitându-mă în spate, realizez că am deschis o ușă care mi-a recăpătat puterea. A fost extrem de important pentru mine să dau naștere copiilor pe cale naturală deoarece nu am vrut să pierd niciun moment, chiar dacă a fost o experiență grea. Și oricâte probleme am avut, nu am vrut să pierd niciun moment din viață, oricât de dureros ar fi fost,” a spus Demi Moore.

Toate experiențele pe care le-a avut Demi Moore în viață au făcut-o femeia puternică de astăzi, așa cum și ea spune: „Să învăț că sunt bine cu mine a fost cel mai minunat cadou pe care mi-l puteam face.”

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro