Demi Lovato a suferit 3 accidente vasculare cerebrale și un atac de cord din cauza unei supradoze de droguri pe care a luat-o în 2018

Ieri a fost lansat trailer-ului documentarului Demi Lovato: Dancing with the Devil. Filmul vorbește despre supradoza de droguri pe care artista a luat-o în 2018, dar și despre repercusiunile pe care aceasta le-a avut asupra sănătății sale, atât fizice, cât și psihice. Ba mai mult decât atât, Demi a povestit și că din cauza supradozei a suferit trei accidente vasculare cerebrale și un atac de cord.

„Am rămas cu leziuni cerebrale și încă mă confrunt cu efecte și astăzi. Nu conduc o mașină pentru că am pete oarbe în câmpul vizual. Și, mult timp, am avut probleme cu cititul. A fost mare lucru când am reușit să citesc dintr-o carte, ceea ce s-a întâmplat cam două luni mai târziu, deoarece privirea mea era atât de încețoșată. M-am confruntat cu multe repercusiuni și simt că sunt încă acolo pentru a-mi reaminti ce s-ar putea întâmpla dacă voi ajunge din nou într-un loc întunecat. Sunt recunoscătoare pentru aceste memento-uri, și sunt recunoscătoare că nu a trebuit să fac multă reabilitare. Reabilitarea a venit pe partea emoțională”, a povestit Demi Lovato.

Cu toatea acestea, artista a mărturisit pentru publicația PEOPLE că nu ar schimba nimic din ceea ce s-a întâmplat.

„Totul trebuia să se întâmple pentru ca eu să învăț lecțiile pe care le-am învățat. A fost o călătorie dureroasă și mă uit în urmă și uneori mă întristez când mă gândesc la durerea pe care a trebuit să o suport pentru a depăși momentul, dar nu regret nimic”.

Cântăreața a adăugat că nu doar drogurile au adus-o în acel punct, ci și „traumele din trecut” și diverse situații cu care s-a confruntat în meseria sa.

„Atâta timp cât voi continua să spun adevărul, voi face muzică ce rezonează cu oamenii”, a spus Lovato. „Și acesta este scopul meu. Sunt o artistă căreia îi pasă foarte mult de comunitatea ei – iar comunitatea mea este întreaga planetă – așa că mă străduiesc întotdeauna să ajut„, a concluzionat Demi Lovato.

