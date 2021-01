Delia a dezvăluit afecțiunea de care suferă

Delia le-a făcut fanilor săi o mărturisire surprinzătoare, și anume că suferă de misofonie, o afecțiune care mai este cunoscută și sub numele de „sindromul sensibilității selective la sunete.”

Delia a postat o serie de Instastories cu mai multe informații despre această afecțiune. Conform unui articol pe care artista l-a publicat, „de cele mai multe ori acesta este un sunet oral – zgomotul pe care anumite persoane îl produc când mănâncă, respiră, mestecă, cască sau fluieră. Alteori, factorul declanșator poate fi cauzat de mici mișcări repetitive – cineva care se foiește întruna, bâțâie din picioare sau te „atinge” în mod constant pentru a îți capta atenția.”

Astfel, misofonia este o tulburare în care anumite zgomote pot declanșa o serie de reacții pe care ceilalți le pot percepe ca fiind exagerate.

Delia a mai împărtășit cu fanii ei și un articol de pe Vice, în care se spune că „nu se cunoaște cauza exactă a acestei tulburări” și că „de obicei începe pe la vârsta de 13 sau 14 ani, când încep majoritatea tulburărilor psihiatrice.”

Această mărturisire pe care a făcut-o Delia vine la câteva zile după ce artista s-a întors dintr-o vacanță din Zanzibar. Artista a fost alături de soțul ei, Răzvan Munteanu, și și-a ținut la curent fanii publicând mai multe fotografii de acolo, atât pe contul personal de Instagram, cât și pe un altul (@delianomad) pe care l-a creat special pentru călătorii.

În ciuda peisajului de vis de care are parte, Delia a vorbit într-o serie pe Instagram despre fricile ei, asta după ce a văzut mai multe insecte acolo unde dormea. „Îmi e frică de pești, îmi e frică de insecte, de raci, îmi e frică de toate. Dar nu mi-e frică rău, doar așa un pic, am o stare, un stres mic. Eu sunt în armonie cu natura, iubesc natura, dar nu îmi place să știu că acolo unde dorm în cuib am pe plasa patului moluște și gărgăuze. Îmi e frică în apă doar când apa este foarte clear și văd chestii, apar tot felul de pești, tot felul de lucruri care vin să mă atace.”

