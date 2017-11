Declaratiile vedetelor dupa disparitia actritei Stela Popescu

Alexandru Arșinel:

„Am cuvinte? ce cuvinte să spun despre Stela? Stela a fost unică. Nu-mi găsesc cuvintele. Om extraordinar, atât trebuie să știți. Jumătatea… Vorbeam în fiecare zi cu ea la telefon. Se simțea bine. Aș vrea să vă spun că și-a rupt un picior, că și-a spart capul, dar nu… Discutam ce vom face în Spania de 1 decembrie”.

Ștefan Bănică Junior:

„Sunt șocat pentru că nu îmi imaginez și nu mi-aș fi imaginat acum, un om ca Stela, un om care avea o energie… Tot timpul le spuneam colegilor mei, că nu îi simți vârsta. Teatru românesc închide o pagină colosală. Dispariția Stele revista românească își pierde ultimul… Este o uriașă actriță. Tot timpul am spus că este una dintre actrițele care a spuis întotdeauna pe față ce a avut de spus. Cea mai inchegată generație a teatrului românesc își închide porțile”, a spus Ștefan Bănică Jr. la emisiunea „Acces Direct”, de la Antena 1.

Andreea Marin:

„Pentru Doamna Stela Popescu nu am doar un mare respect, ci ma leaga de Domnia sa si un sentiment mult mai profund, ca de la mama la fiica. A fost mereu un exemplu pentru mine de profesionalism, dar si de omenie, modestie, bun simt, generozitate… O Doamna in adevaratul sens al cuvantului. Ne-am vazut acum doua zile si am ras impreuna, din nou… Regret nespus… Dumnezeu sa o odihneasca! Multumim pentru darurile de o viata, minunata Doamna!”, a scris Andreea Marin pe pagina ei de facebook.

Dorel Vișan:

„Îmi vine greu să vorbesc despre Stela, care a fost o artistă unică, unică. A semănat numai cu ea, o artistă frumoasă, prezentabilă, inteligentă, cu multă inspirație, cu texte inspirate scrise de scriitori mari de umor, cu fundație de adevăr în textele astea. Aici este ceea ce-l face pe un artist de comedie mare — putere de a înțelege ceea ce spune, puterea de a descoperi ceea ce frământă sufletul omului și îl face să râdă. A face pe cineva să râdă este mult mai greu decât a-l face să plângă”, a spus Dorel Vișan, pentru Agerpres.

Virgil Ogășanu

„Prin moartea Stelei se lasă o cortina de intuneric peste teatrul romanesc. Generatii întregi am învățat de la ea să muncim, să fim disciplinați, să fim profesioniști. Îmi pare nespus de rău. Am pierdut o actriță extraordinară. Teatrul românesc e în doliu”, a spus Virgil Ogășanu pentru Digi24.

Andreea Berecleanu:

„E asa de greu…Ducem greu, din ce in ce mai greu aceste vesti. Se duc acesti oameni dragi care ne-au bucurat bunicii, parintii, pe noi. Nu aveam multe variante inainte de Revolutie, asteptam Revelionul cu celebrul cuplu Stela-Arsinel, mergeam la Revista, la gradina Boema, la mare, in statiuni, erau mereu cu noi. Cand ne-a fost cel mai greu. Apoi, dupa Revolutie, s-au adaptat vremurilor ca actorii adevarati. „Soparlele” scapau de cenzura, erau in sfarsit liberi sa se exprime si au continuat cu acelasi talent. Stela era o explozie de viata, de bucurie, de frumusete, a fost o diva a tuturor timpurilor. Asa va ramane in memoria noastra. Mereu! Multumim, Stela, pentru sufletul tau generos! Si razi de noi, cu noi, de acolo de Sus!”, a spus Andreea Berecleanu.

Draga Olteanu-Matei:

„Am ţinut una la alta foarte mult. De câte ori avea spectacolele, mergeam să o văd. Analizam împreună piesele în care jucam. Era ca o boltă de stele, şi-a meritat numele. O să o ducem în suflet mereu. Nu o să o uităm niciodată. Când îmi va veni rândul, sper să nu mă uite nici pe mine lumea. Cred că trebuie spus adevărul despre ea. Un adevăr fără cusur, Stelei ar trebui să i se ridice o statuie sau un bust în holul teatrului. Mie îmi e greu să mă adun acum. Să o ţină Dumnezeu în lumină” a declarat Draga Olteanu-Matei la Antena 3.

Margareta Pâslaru:

„Am auzit şi nu îmi vine să cred. Am crezut că este o glumă de prost gust… La vitalitatea ei… Doamne, vară de vară la Boema împreună… Nu ştiam că este bolnavă sau că s-a întâmplat ceva. O mare artistă!”, au fost primele cuvinte ale Margaretei Pâslaru, citata de Digi24.

Foto: Facebook