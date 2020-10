Declarațiile scandaloase făcute de Omarosa Manigault Newman, privind relația dintre Donald și Melania Trump

Omarosa Manigault Newman, care a fost consiliera politică a președintelui Donald Trump, a făcut mai multe dezvăluiri privind relația dintre acesta și soția sa, Melania, în vârstă de 50 de ani.

Omarosa Manigault Newman l-a cunoscut pe Donald Trump în 2004, în cadrul reality show-ului The Apprentice, prezentat chiar de actualul președinte al Americii. Într-un interviu pentru Lorraine, Omarosa a vorbit despre mariajul celor doi. „Este o căsătorie foarte ciudată. Sunt foarte precaută atunci când comentez dinamica unei căsătorii pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Dar îi cunosc de când se întâlneau și s-au căsătorit la un an distanță după difuzarea The Apprentice. Uneori se plac, dar în alte cazuri ea este respinsă de către el.”

Omarosa a continuat prin a susține că sentimentele Melaniei față de soțul său au putut fi observate cu ușurință acum câteva zile, după ce la sfârșitul ultimei dezbateri a președintelui cu Joe Biden, Melania Trump a refuzat să îl țină de mână pe Donald.

Melania yanks her hand away from Trump. (Spotted by @WalnutDust) pic.twitter.com/NHDzoYfSuT — The Recount (@therecount) October 23, 2020

Omarosa Manigault Newman a punctat că nu este pentru prima dată când un asemenea gest are loc în public. În luna august, în timp ce coborau din avion în Morristown, NJ, Prima Doamnă a refuzat de mai multe ori să îl țină de mână pe soțul ei.

MOMENTS AGO: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/f6z3m5gx8w — The Hill (@thehill) August 16, 2020

Atunci când Omarosa Manigault Newman a fost întrebată dacă regretă că a lucrat pentru Donald Trump, care a lucrat, de asemenea, și în biroul vicepreședintelui Al Gore, în timpul administrației Clinton în 1990, a recunoscut că nu a putut rata ocazia „de a-și servi țara”. „Este o întrebare importantă. Cred că de fiecare dată când ai ocazia să îți slujești țara, trebuie să o faci. Este un pic nebun, dar trebuie să existe un adult care să ajute această țară”, a spus Omarosa.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro