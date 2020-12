Declarații și fotografii inedite cu Karmen cu ocazia aniversării zilei sale de naștere

ELLE: Pe lângă pasiunea ta pentru muzică, ai grijă mereu de imaginea ta și ai dezvoltat o adevărată pasiune pentru modă, observându-se o evoluție vizibilă în stilul tău. Cum ți-ai dezvoltat acest simț pe parcursul anilor?

Karmen: Moda face parte din viața fiecărei femei care iubește frumosul. Inspirația vine de peste tot, Instagram, Facebook, Pinterest, dar și din viața reală, cea de zi cu zi. Pe parcursul carierei mele am cunoscut zeci de stiliști și am încercat să fur câte ceva de la fiecare.

ELLE: Cât investești pe lună, în medie, pe haine?

K.: De când am devenit mămică prefer să cumpăr hăinuțe pentru Sofi. Nu pot estima o sumă anume, nu fac shopping frecvent, însă atunci când o fac, mă asigur că golesc cardul.

ELLE: Ce crezi că face cu adevărat o ținută să fie stylish?

K.: Frumusețea stă în detalii, așa că de multe ori e nevoie de un accesoriu precum o pălărie, o șapcă sau o pereche de cercei mari pentru a transforma o ținută aparent banală într-una stylish. Dar consider că atitudinea e cel mai bun accesoriu!

ELLE: Cum prioritizezi lucrurile când ai multe de făcut? Cum te împarți între viața de soție, mamă și artist?

K.: Story of my life. Sofi e prioritară. Au fost momente când bebelina nu se simțea bine și nu mă simțeam în stare de nimic, însă am găsit puterea și am dus, de exemplu, radio live session-ul sau orice aveam de făcut în acel moment până la capăt. Meseria de mamă este un sport extrem și nu mă așteptam să scoată tot ce este mai bun din mine. Încerc să le mențin pe toate într-o balanță cât mai echilibrată care să fie benefică atât pentru viața de acasă, cât și pentru cea de artist.

ELLE: De curând, ai lansat o nouă piesă, Belladonna. Ce reprezintă pentru tine acest proiect? Dar Belladonna, are o semnificație specială? Este un alter ego al tău?

K.: Piesa vorbește despre o iubire dusă la extrem, genul de iubire care înlocuiește orice viciu. Este unul dintre proiectele mele de suflet, pentru care am dat tot ce am avut mai bun. Ca si până acum de altfel.

ELLE: Ce planuri de viitor ai în ceea ce privește muzica ta?

K.: Perioada de pandemie a avut și o parte bună si anume faptul că am avut destul de mult timp pentru studio așa că urmează multe noi proiecte muzicale pe care abia aștept să le împărtășesc cu voi! Și sper că de anul viitor vom putea susține concerte pentru că îmi este foarte dor de scenă și de public!

ELLE: Ești o explozie de energie și pozitivitate. De unde îți iei energia, în afară de muzică?

K.: Fetița mea este motivul pentru care mă trezesc cu putere de viață și de muncă în fiecare dimineață. Faptul că Dumnezeu mi-a oferit tot ce mi-am dorit în viața asta mă face să am dorința de a oferi oamenilor, prin muzică, măcar 1% din bucuria pe care o trăiesc eu.

ELLE: Care e secretul tău pentru o viață mai bună?

K.: Pacea interioară este mai importantă decât dreptatea. Și ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Acestea sunt două dintre vorbele pe care eu le respect și care îmi fac viața mai ușoară. Încerc să le am mereu în vedere atunci când simt că lucrurile ar putea să iasă de pe făgașul lor normal.

ELLE: Cum te-a schimbat pandemia?

K.: Cred și sper că în bine. Am oferit mai multă atenție lucrurilor de care niciodată nu aveam timp, din cauza stilului meu de viață, mereu activ și mereu pe grabă. Pandemia m-a facut să realizez ce este cel mai important în viață și anume, familia. Sunt recunoscătoare zilnic pentru toate binecuvântările din viața mea.

ELLE: Care crezi că este rolul unui artist în contextul actual al pandemiei?

K.: Cred că noi, artiștii, putem și trebuie să fim niște exemple pentru miile de oameni care ne urmăresc, pentru că mulți dintre ei ne folosesc drept modele în viață. De aceea, pe lângă muzica sau proiectele pe care le împărtășim cu ei în aceste vremuri grele, este important să nu uităm că trebuie să informăm cât mai corect și să încurăjam oamenii să respecte normele de siguranță impuse.

ELLE: Un gând pe care îl ai odată cu împlinirea a 23 de ani.

K.: Schimbarea începe cu tine. Dacă fiecare om ar crede în asta, sunt 100% sigură că am trăi într-o lume mult mai bună.

ELLE: Împărtășește-ne un citat care te motivează.

K.: Nu este un citat, dar prefer să vă spun ceea ce tatăl meu m-a învățat: pentru niciun succes și pentru nici o avere nu merită să iți pierzi sufletul.

Fotografii: Ștefan Dani

Realizator: Daria Georgescu

Machiaj: Roxana Georgiana

Coafură: Sebastian Sârghie

