De ce nu a purtat Kate Middleton negru la BAFTA?

Ceremonia de decernare BAFTA a avut loc ieri seară, în Londra. Pe covorul roșu a avut loc o mișcare similară cu cea de la Globurile de Aur, în sensul în care multe dintre invitate (și invitați deopotrivă) au ales să poarte negru în semn de solidaritate cu mișcarea Time’s Up.

Kate Middleton, însărcinată cu cel de-al treilea său copil, a participat și ea la eveniment, însoțită, bineînțeles, de soțul ei, Prințul William al Marii Britanii. Cu toate acestea, Kate a purtat o rochie din mătase verde închis, semnată Jenny Packham.

Motivul pentru care Kate Middleton nu a purtat all black nu are legătură cu faptul că nu susține campania Time’s Up (cu care noi suntem sigure că este solidară) și cu faptul că protocolul le interzice membrilor familiei regale să își arate public afilierea sau preferința pentru vreo mișcare politică.

Cu toate acestea, cel mai probabil panglica neagră de catifea pe care Kate a purtat-o în talie simbolizează subtil faptul că Ducesa susține campania care își propune să elimine abuzurile sexuale împotriva femeilor.

De asemenea, Kate Middleton a purtat și bijuterii cu smaralde, foarte vizibile. Așa cum am observat și la Globurile de Aur, foarte multe actrițe au ales să poarte smaralde, pentru că semnifică speranță, renaștere și dezvoltare, deci cu siguranță nici alegerea bijuteriilor Ducesei nu a fost întâmplătoare.

Foto: Hepta

