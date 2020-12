De ce fiica lui Tom Cruise nu vrea să locuiască alături de celebrul ei tată

Isabella este fiica pe care Tom Cruise și Nicole Kidman au adoptat-o în timpul căsniciei lor. Isabella, în vârstă de 27 de ani, a refuzat să locuiască alături de tatăl ei într-un penthouse de lux din Corinthia Residences, cu patru dormitoare, o piscină interioară, dar și o priveliște impresionantă.

Deși Tom Cruise își dorește ca fiica lui să locuiască cu el, Isabella nu este de aceeași părere. În prezent, Isabella locuiește cu soțul ei, Max Parker, care este consultant IT, într-o casă cu trei dormitoare din Croydon, în sudul Londrei. Cei doi s-au căsătorit în 2015 în cadrul unei ceremonii discrete. Vecinii Isabellei au declarat că ea preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, în comparație cu tatăl ei care se bucură de celebritate.

Tom Cruise și Nicole Kidman s-au căsătorit în 1999. Cei doi au adopat-o pe Isabella în 1992, iar trei ani mai târziu l-au adoptat pe Connor, acum în vârstă de 25 de ani. În 2001, Tom Cruise și Nicole Kidman au decis să divorțeze. După separare, Isabella și Connor s-au distanțat de mama lor, dar au continuat să aibă o relație apropiată cu Tom. Ba mai mult decât atât, Nicole Kidman nu a fost prezentă la nunta fiicei sale, în ciuda faptului că actrița se afla în Londra la acea vreme.

La fel ca tatăl ei, și Isabella este apropiată de Biserica Scientologică, dar de cinci ani locuiește departe de familia ei, care s-a mutat pentru a fi mai aproape de sediul bisericii din Clearwater, Florida.

Nicole Kidman a fost întotdeauna discretă cu privire la relația pe care o are cu cei doi copii adoptați. Isabella și Connor au îndepărtat-o pentru că Nicole nu face parte din cultul scientologic. Într-un interviu din 2018 pentru revista WHO, Nicole a mărturisit că ei sunt adulți și pot lua singuri decizii. „Ei au ales să fie scientologi și ca mamă, este datoria mea să îi iubesc. Sunt un exemplu de toleranță și asta cred – că indiferent ce va face copilul tău, el are parte de iubire.”

În prezent, Nicole Kidman formează un cuplu cu Keith Urban. Cei doi s-au căsătorit în 2006 și au împreună două fetițe, Sunday Rose și Faith Margaret.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

