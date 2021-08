De ce Daniel Craig nu vrea să lase niciun ban din averea sa copiilor săi

Daniel Craig, starul filmelor cu James Bond, a făcut câteva mărturisiri surprinzătoare într-un interviu recent cu publicația britanică Candis Magazine – în vârstă de 53 de ani, actorul a dezvăluit că nu plănuiește să-și lase averea copiilor, și chiar că acest fenomen e „dezgustător”.

„Nu vreau să las sume mari generației următoare. Cred că moștenirile sunt ceva chiar foarte dezgustător”, le-a răspuns el jurnaliștilor. „Filosofia mea e să scapi de ea sau să o dai înainte să te duci. Nu e și o zicală veche care spune că dacă mori bogat, ai eșuat?”, a mai adăugat Craig.

Daniel Craig a amintit totodată și de industriașul Andrew Carnegie care, înainte de moartea sa din 1919, a oferit miliarde de dolari altora – menționând și că asta „arată cât de bogat era, pentru că sigur a mai și păstrat ceva din avere.”

Potrivit surselor, Craig are o avere estimată la 160 de milioane de dolari. El și actuala lui soție, Rachel Weisz, au împreună o fetiță în vârstă de aproape 3 ani, însă actorul mai are și o a doua fiică pe nume Ella, de data aceasta în vârstă de 29 de ani, din căsnicia cu fosta soție, Fiona Loudon. Rachel (51 de ani) are și ea, la rândul ei, un fiu în vârstă de 15 ani pe nume Henry, alături de regizorul Darren Aronofsky.

Oricum ar sta lucrurile, se pare că niciunul dintre copiii lui Daniel Craig – sau chiar și ai lui Weisz – nu se vor bucura de moșteniri prea mari lăsate la bancă, atâta timp cât tatăl lor își menține dorința de a scăpa de propria avere cât mai repede.

O bună parte a averii actorului a venit în urma interpretării celebrului agent MI6, James Bond, în ultimii 15 ani – mai mult, Daniel Craig se pregătește să intre în rolul care l-a consacrat pentru ultima oară, în cel de-al șaselea film din seria 007, No Time to Die.

„Credeam că probabil nu mai sunt capabil fizic să mai joc într-unul”, le-a spus el celor de la Total Film în luna iunie. „Pentru mine era deja bătut în cuie că nu mă mai întorc.”

Și totuși s-a întors, punând capăt astfel zvonurilor și dezamăgirii fanilor că nu îl vor mai vedea pe micile și marile ecrane așa cum erau obișnuiți. Mai mult, pentru această ultimă apariție Daniel Craig a încasat nici mai mult nici mai puțin de 25 de milioane de dolari, potrivit Page Six.

Text: Cristiana Daraban

Foto: Profimedia

