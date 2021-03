De ce crede Selly că lumea e revoltată pentru că au venit maneliști la petrecerea lui și nu pentru că a încălcat regulile impuse de pandemie?

Selly, pe numele său real Andrei Șelaru, vlogger cunoscut și prezentatorul emisiunii „Selly Show” de pe Prima TV, a postat un video pe contul său de YouTube în care oferă primele declarații despre petrecerea pe care a organizat-o de ziua lui la o vilă din Snagov, care a încălcat regulile impuse pe durata pandemiei și în urma căreia a fost amendat de polițiști.

Selly își începe clipul prin a spune că lumea e mai degrabă revoltată pe faptul că la petrecerea lui au fost prezenți Tzancă Uraganu și Costel Biju, doi cântăreți de manele, și nu pentru că nu a respectat măsurile impuse de pandemie. „Văd că s-au terminat toate problemele țării, iar România fierbe că m-am văzut cu câțiva prieteni de ziua mea. Practic sunt acuzat de două chestii: o dată că am făcut treaba asta în pandemie, m-am strâns cu prietenii mei într-o casă în timpul pandemiei și a doua că i-am adus pe Tzancă și pe Biju să cânte la ziua mea. Și acum e amuzant că oamenii sunt mult mai supărați pe a doua chestie decât pe prima. Pentru majoritatea oamenilor nu e o problemă că am făcut o petrecere în pandemie. Lumea e supărată că noi ascultăm manele la petreceri.”

Vlogger-ul continuă să explice că legea ar trebui să fie aplicată în toate cazurile, dând exemplul cluburilor care sunt pline în această perioadă. „Să luăm aceste două acuzații pe rând să le demontăm pentru că este ireal câtă ipocrizie poate exista în țara asta. Chiar cred că pandemia asta există și că e un pericol real. Cred că trebuie să avem grijă, nu sunt pe conspirații din alea că pandemia e o invenție, că e făcută în laborator. Nu poliția e cea care trebuie înjurată, poliția nu face legea, doar o aplică și în cazul ăsta oamenii legii doar și-au făcut meseria. Au constatat ce s-a întâmplat și au aplicat sancțiuni conform legii. Ei s-au prins a doua zi pe la șase seara când au văzut filmulețele de pe TikTok și m-au sunat. Legea e foarte stupidă pentru că ar trebui să fie aceeași pentru toți. Cum e aceeași pentru toți când toate cluburile sunt pline? Legea e complet idioată. În club e voie și toți au voie să stea lipiți unul de altul și într-o casă, cu o curte imensă, cu aerisire, e ilegal.”

Selly precizează că înainte de petrecere a luat măsurile de precauție, menționând că persoanele participante și-au făcut teste pentru Covid-19. „Am încălcat legea și am plătit. (…) Am încercat să iau toate măsurile de precauție, am rugat înainte de petrecere pe absolut toată lumea să facă test de Covid. Și 90% dintre participanți au făcut treaba asta. Mai sunt câțiva care au uitat, mai sunt vreo două persoane din staff-ul tehnic al lui Tzancă care montau instrumentele acolo și care nu mi-au dat înainte poze cu testele și buletinele, dar 95% dintre toți oamenii de acolo au făcut teste de Covid și toți au fost negativi.”

În același timp, Selly a adăugat faptul că cei doi cântăreți de manele au venit cu formațiile lor, însemnând că numărul persoanelor prezente la petrecere s-a mărit. „Nu au fost niciodată peste 20 de persoane simultan în casa aia pentru că mereu o treime din ei erau afară la țigară. Problema a fost că Tzancă a venit cu toată formația, ceea ce, sincer, eu nu am prevăzut. Tzancă a vrut să îmi facă o surpriză plăcută și a venit și cu Costel Biju și cu formația lui. Înainte să vină Tzancă cu toată formația lui, nu eram 20 de oameni nici dacă erai beat și vedeai dublu.”

Spre finalul clipului, Selly mută discuția înspre manele și cum oamenii s-au arătat indignați de acest lucru și că el, o persoană activă în mediul online și care a fost vocală pe tema educației din România, ascultă genul acesta muzical. „Subiectul real e că au cântat la ziua mea Tzancă Uraganu și Costel Biju. Că nu se poate ca ăla care vorbea de educație, să asculte genul ăla muzical.”

„Știți de ce judecă lumea lucrurile astea? De invidie. (…) Lumea mă judecă fiindcă am avut tupeul de a vorbi despre educația din România și în același timp ascult manele în timpul meu liber”, mai spune Selly în clipul postat pe contul său de YouTube.

Discuția despre manele este una nesfârșită și care întotdeauna va stârni controverse din diverse motive. În contextul situației date, dezbaterea despre manele nu ar trebui să primeze și nici să ne facă să ignorăm faptul că o persoană așa cum este Selly, urmărită de un număr impresionant de tineri și care pentru generația tânără poate reprezenta un exemplu, a încălcat legea în plină pandemie de coronavirus.

Foto: Instagram Selly

