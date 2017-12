De ce Anthony Hopkins nu ii va mai scrie niciodata altui actor o scrisoare de apreciere

Anthony Hokins i-a scris lui Bryan Cranston, deoarece se pare ca actorul a urmarit in intregime serialul „Breaking Bad” si a fost atat de incantat de performanta ampla a actorului in rolul de profesor de chimie devenit preparator de amfetamina, incat si-a pornit calculatorul din Malibu si i-a scris o intreaga scrisoare de apreciere.

„Performanta ta in rolul lui Walter White a fost cea mai buna interpretare pe care am vazut-o… VREODATA”, l-a laudat Hokins.

„Stiu ca in aceasta breasla se intampla multe lucruri frivole si revoltatoare si din acest motiv am ajuns sa nu mai cred cu adevarat in nimic. Dar treaba pe care tu ai facut-o in acest rol este absolut spectaculoasa, absolur uimitoare.”

Din nefericire pentru Hopkins, e-mailul a iesit la iveala in mediul online si a devenit viral, asa ca actorul a promis sa nu mai trimita niciodata un astfel de e-mail.

„Intr-adevar, eu am scris acel e-mail, insa nu ma astepteam sa devina viral”, le-a declarat recent Anthony Hokins celor de la The Huffington Post, criticand atentia pe care mailul a primit-o.

Text: Madalina Preda

Foto: PR