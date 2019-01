De ce a ajuns viral un selfie postat de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a ajuns virală pe Internet weekend-ul trecut, după ce a postat un selfie complet nemachiată. J. Lo a adăugat câteva hashtag-uri postării, precum „vineri fără filtru”, „zi fără machiaj”, „iubește-mă așa cum sunt”, pentru a-și evidenția look-ul natural.

Vezi această postare pe Instagram #nofilterFriday #nomakeupday #lovemeasIam O postare distribuită de Jennifer Lopez (@jlo) pe Ian 18, 2019 at 3:31 PST

„Frumusețea naturală te face icon-ul care ești – mă inspiri de 20 de ani să fiu cea mai sănătoasă și naturală versiune a mea”, a comentat un fan, în timp ce un alt comentariu spune „Cât de perfectă poți fi? Acea limită nu există.”

Recent, Jennifer Lopez a anunțat lansarea unei linii de produse pentru îngrijirea pielii, și presupunem că o să fie sold out cât am clipi. „Voi lansa o linie de produse de îngrijire a pielii. Lucrez la ea de mult timp. Am vrut să fie ceva care să cuprindă toate lucrurile pe care le-am învățat și toate secretele pe care le am. Și nu are legătură cu acele. Va fi ceva care va funcționa. Pe asta vă puteți baza când numele meu este asociat cu un produs„, a afirmat J. Lo.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

