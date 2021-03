Dani Oțil și iubita lui, Gabriela Prisăcariu, vor deveni părinți

Dani Oțil, prezentatorul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, dar şi al show-ului X FACTOR, a anunțat pe rețelele de socializare că el și iubita lui, Gabriela Prisăcariu, vor deveni pentru prima dată părinți.

”Pt toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil…

Pt toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre…

Pt toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule…

Pt toți…hai ca am glumit…nu pt voi… Ci pentru noi…o sa avem un copil ?

Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede”, este mesajul transmis de Dani Oţil fanilor săi în descrierea imaginii în care apare alături de iubita lui, Gabriela, și în care se poate observa și burtica de gravidă a modelului.

Și Gabriela a postat pe contul ei de Instagram aceeași imagine, însă mesajul a fost diferit. „Am tot primit mesaje de genul : „sa te vad dupa ce faci un copil daca o sa mai arati asa!” Challange accepted! #babyloading 🍼🍼🍼😍❤️”, a scris Gabriela pe Instagram.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu știu deja și sexul bebelușului, dar vor anunța abia peste o lună: „Nu se schimbă nimic. Nu am făcut mare lucru eu, doar am stat. Nu se termină viața de rider și de pilot. Așa am început, între două curse. Hai să lăsăm acest subiect în aer. Vorbim când îl dau la facultate și nu iese cu vreo vagaboandă. Dacă nu e bețivă, tatuat și drogalău, atunci să mă felicitați. Știm exact ce o să fie. Promit că într-o lună vă arăt și sexul”, a spus acesta la Antena 1. „Să vă spun sincer, am vrut demult să vă anunț, dar mi-a luat-o Smiley înainte. Am făcut o melodie, încă mai scriu la ea, mai am două versuri și o lansez și eu săptămâna asta. Ce e important de spus, e că lucrurile continuă”, a mai adăugat acesta în emisiune.

Gabriela Prisăcariu, fosta câștigătoare a show-ului Supermodels by Cătălin Botezatu, formează cu Dani Oțil unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz. La începutul anului 2020, prezentatorul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1 a cerut-o în căsătorie pe Gabriela, în timpul unei vacanțe pe care cei doi au petrecut-o în Mexic, cu puțin timp înainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus.

