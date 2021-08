Dani Oțil a împlinit 41 de ani. Ce surpriză i-a făcut soția lui, Gabriela Prisăcariu

Dani Oțil a împlinit 41 de ani, iar soția lui, Gabriela Prisăcariu nu a lăsat această zi specială să treacă neobservată. Încă de la primele ore ale dimineții, modelul a postat o fotografie inedită de la nunta lor, imagine însoțită de textul „La mulți ani soțului meu frumos”.

Ulterior, cei doi au petrecut ziua împreună sărbătorind cu șampanie, dar și cu un inedit tort, pe care Gabriela Prisăcariu l-a dezvăluit și fanilor de pe rețelele de socializare.

„Aici „trebuia” să scriu ceva despre anul scurs, despre ce am realizat în ultimii 41 de ani.

Fu*k internet… Le-am realizat oricum. La mulți ani!”, a scris și matinalul de la Antena 1 pe contul lui de Instagram.

Dani Oțil și soția lui, Gabriela, vor deveni în curând părinți pentru prima dată, iar în așteptarea momentului în care își vor ține în brațe băiețelul, cei doi au fost protagoniștii unei ședințe foto inedite.

Atât Dani, cât și Gabriela au postat pe conturile lor de socializare o imagine sexy și romantică în același timp, fotografie realizată în timpul ședinței foto.

„S-a făcut shooting. Am venit să aduc mâncarea. Am fost dezbrăcat si pus la poză. Am rezistat cât o flotare”, a scris Dani Oțil în descrierea fotografiei în care apare alături de soția lui.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu vor deveni în curând părinți. Partenera prezentatorul TV este însărcinată în luna a opta, iar cei doi vor avea un băiețel.

Gabriela Prisăcariu, fosta câștigătoare a show-ului Supermodels by Cătălin Botezatu, formează cu Dani Oțil unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz. Cei doi au preferat inițial să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii publicului, însă ulterior au început să se afișeze împreună.

