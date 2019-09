Dana Rogoz vorbește cu nostalgie despre prima ei zi de școală

Dana Rogoz este una dintre vedetele care obișnuiește să împărtășească cu fanii care o umrăresc pe rețelele de socializare și care îi citesc blogul numeroase detalii din viața ei personală.

Zilele trecute, ea a vorbit pe blogul personal – danarogoz.com – despre prima zi de școală și ce amintiri o leagă de acest moment important din viața ei.

„Aveam uniformă și ghiozdan roșu, imprimat cu peștii și crabul din Mica Sirenă. Uniforma mi-o cumpărase mama cu un an înainte de a începe școala, pentru filmarea primului meu scurtmetraj, iar ghiozdanul îl primisem cadou de la gazdele din Belgia, la care fratele meu și cu mine fusesem cazați pe durata turneului Minisong. Ghiozdanul era îngust și lat, iar eu mică și slabă, cât să întrețină toate glumele vecinilor de bloc din seria “e mai mare ghiozdanul decât tine”.

Țineam cu greu în mână un buchet mare de flori, pe care îl cumpărasem cu mama în aceeași dimineață, de la sera armatei din Ghencea.

“E tânără!” mi-a spus mama fericită când a văzut-o pe învățătoare apropiindu-se în careul școlii de clasa 1 B. Prima mea impresie a fost că e foarte frumoasă și foarte veselă. Când mă bătea ulterior cu linia la palmă, o vedeam cu totul altfel, dar astea sunt alte povești, din alte vremuri.

Frații mai mari îmi spuseseră de acasă că trebuie neapărat să prind prima bancă. Că acolo stau elevii de 10. Doar că după ce ne-am despărțit de părinți și am intrat efectiv în școală, o altă doamnă învățătoare m-a luat pe sus și m-a dus în clasa ei, să le cânt ceva elevilor din repertoriul Minisong. Și uite că după un foarte scurt spectacol, când m-am întors în clasa mea, nu am mai prins loc decât… în ultima bancă. Fiind cea mai mică fată din clasă (era un singur băiat mai mic decât mine), nu vedeam nimic la tablă, și nici nu auzeam nimic de gândurile ce îmi treceau prin minte că “ultima bancă = ultima în clasă la învățătură sigur!”. Norocul meu că a doua zi ne-a rearanjat în ordinea înălțimii și am prins prima bancă de la perete.

Foarte multe amintiri din perioada școlii, la care tot revin cu gândul. Se întâmplă, chiar și la vârsta asta, să ma visez de multe ori că sunt la școală și dau lucrări de control.”

Dezvăluirile Danei se încheie cu o întrebare adresată fanilor săi, la care te încurajăm să răzpunzi și tu pe blogul ei: „Știind cât de mult ne-a influențat pe noi școala, vă pun – dragi viitori părinți – cea mai grea întrebare: Ce școală vă doriți pentru copiii voștri?”

