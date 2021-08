Dana Rogoz i-a rupt turta fiicei sale, Lia, în urmă cu o lună. Imaginile de la eveniment au fost făcute publice abia acum

Dana Rogoz i-a rupt turta fiicei sale, Lia, eveniment care a avut loc în urmă cu o lună. Actrița a publicat recent o serie de fotografii de la eveniment.

Dana Rogoz a scris și un articol pe blogul personal despre acest eveniment special, însoțit de mai multe imagini de când i-a rupt turta fetiței sale, Lia, care în luna mai a împlinit 1 an. Actrița a mărturisit că preferă să fie prezentă în viața ei de familie și alături de cei doi copii pe care îi are împreună cu partenerul ei, regizorul Radu Dragomir. „Am revenit cu imagini de la petrecerea de Rupere a Turtei Liei. A trecut mai bine de o lună de zile de atunci, știu, nu sunt tocmai promptă, dar adevărul e că nici nu îmi propun să fiu. Prefer să fiu cât mai prezență în viața de familie, unde de la o zi la alta apar bucurii și provocări noi, deopotrivă, iar blogul și activitatea mea din online să se continue firesc, într-un ritm diferit. De trăit, trăiesc totuși în offline. Ăla e prezentul de care vreau să mă bucur intens. Și așa simt deseori că nu îmi ajunge. Că nu mă pot sătura. Pentru că e extrem de frumos și bogat ce trăim în noua formulă a vieții”, a scris Dana Rogoz.

Dana Rogoz a povestit că evenimentul a avut loc la o ceainărie din București și că au luat parte familia și prietenii apropiați, în imaginile făcute publice de către ea pe blogul personal fiind prezenți Adela Popescu și actorul Dan Rădulescu. De asemenea, ea a spus și ce tradiții au respectat. „Am făcut petrecerea de Rupere a Turtei imediat cum restricțiile ce țineau de astfel de evenimente ne-au permis asta. Notez astfel de date, pentru că am sentimentul că Liei i se vor părea foarte interesante când va crește. (…) Am decorat locul cu hăinuțele Liei care i-au rămas mici, pe care le-am așezat pe o frânghie, „la uscat”. Că e ea mică acum, ca o păpușică, dar a fost și mai mică de atât! În ceea ce privește tradițiile, i-am rupt și turta, i-am tăiat și moțul, a ales acasă de pe tăviță, a ales la petrecere de pe tort…. deci am făcut TOT ce se putea!”, a adăugat actrița.

În luna iulie a anului 2021, Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, au împlinit 9 ani de căsnicie. Cei doi și-au sărbătorit aniversarea la Viscri, satul din Transilvania în care revin deseori, alături de cei doi copii ai lor, Vlad și Lia, și unde au și cumpărat o casă bătrânească pe care urmează să o renoveze.

Foto: Instagram, Blog Dana Rogoz

