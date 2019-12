Dana Rogoz a fost la Festivalul de Film Românesc din New York, cu ocazia premierei filmului Mo

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, au fost la New York, în cadrul „Making Waves”, un festival de film de românesc. Cu această ocazie, filmul Mo a avut premiera, fiind extrem de bine primit, după cum și Dana a afirmat acest lucru.

„Filmul MO s-a văzut aseară în America!!! Aproape că nu îmi vine să cred că ceea ce scriu acum s-a întâmplat cu adevărat! Filmul a fost primit extraordinar, iar la Q&A Radu și cu mine am primit unele dintre cele mai frumoase feedback-uri de până acum. După ce am călătorit cu filmul acesta prin toată România, după Sarajevo, Cairo și acum New York, mi-e clar că indiferent de cultură și legislație, în esență cu toții simțim la fel, iar tema abuzului de putere și a abuzului sexual atinge pe toată lumea la fel de puternic! Chiar dacă are cu totul altă abordare și rezolvare sau chiar altă definiție de la o țară la altă, respectiv de la un continent la altul, cum a fost în cazul spectatorilor care au văzut MO până acum. Huge thanks,” a spus Dana Rogoz pe Instagram.

Nu este pentru prima oară când Dana Rogoz a fost în New York. Cu toate că vremea nu a fost chiar atât de bună, ea a avut timp să viziteze și împrejurimile. „Sunt pentru a doua oară în viața mea în New York și pentru prima oară în preajma sărbătorilor. E superb! Ieri ne-am plimbat pe străzi de dimineață până seara, nu a mai contat nici frigul, nici durerea de picioare, nimic!,” a spus Dana Rogoz.

Recent, Dana Rogoz a fost în Cairo cu ocazia Cairo International Film Festival deoarece Mo a fost unul dintre filmele selectate în cadrul lui. Ea și-a anunțat urmăritorii de pe Instagram cu mai mult timp dinainte, iar aceștia au felicitat-o și s-au bucurat pentru ea. „Am o veste mi-nu-na-tă! Filmul MO a fost selectat la Cairo International Film Festival, unul dintre cele 15 festivaluri de categorie A din întreaga lume. @mofilmul va avea premiera în secțiunea Panorama International. În mai puțin de 2 săptămâni zburăm spre Egipt!”, a spus Dana la momentul respectiv.

Ea a fost extrem de impresionată de locul în care a fost și s-a putut bucura de această călătorie alături de soțul ei. „Am ajuns să văd cu ochii mei această minune a lumii antice. E un vis din copilărie devenit realitate. Ceea ce nu știam pe vremea când eram copil și citeam despre Egipt, e că o să ajung să îl vizitez pentru prima oară cu ocazia selecționării unui film în care joc rolul principal în Festivalul Internațional de la Cairo. E cam frumos. Totul.”

Foto: Instagram

