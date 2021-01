Dan Bittman face noi declarații controversate: Pandemia este „o afacere excepțională”

Dan Bittman, în vârstă de 58 de ani, a fost invitat duminică într-o emisiune la Antena 3 și a profitat de ocazie pentru a-și exprima din nou scepticismul cu privire la pandemia de coronavirus și de a șoca prin declarațiile sale.

Solistul trupei Holograf a declarat că, în opinia lui, pandemia ar fi, de fapt, „o afacere excepțională” pentru anumite persoane și că, din acest motiv „tot timpul va fi întreținută starea asta”.

„Ni se spune cum trebuie să stăm la petrecerile de Crăciun, de Revelion. Tot timpul o să fie întreținută starea asta. Poate e chiar bănoasă, adică poate sunt categorii sociale care câștigă enorm de mult din aceste reglementări”, a spus Bittman. „Pandemia ar putea dura ani de acum încolo. E o afacere excepțională. Încep să mă gândesc să produc și eu într-o pivniță niște Azitrox, aspirină. O sa înceapă specula, vă dați seama. O să înceapă o luptă între polii de putere, între oameni de afaceri puternici și atunci o să înceapă scandalul între ei”, a mai spus Dan Bittman, citat de ziare.com.

Nu este prima dată când declarațiile lui Dan Bittman pe tema pandemiei de coronavirus creează stupoare. Invitat în cadrul unei emisiuni online moderată de Mădălin Ionescu, Dan Bittman a făcut mai multe declarații controversate, una dintre ele fiind legată de celebra prezentatoare TV Andreea Esca, despre care solistul Holograf crede că și-a înscenat boala COVID-19.

„S-au căutat atâtea şi atâtea exemple, au vrut să găsească şi în lumea sportului, au vrut să găsească şi în lumea televiziunii, cum a fost Andreea Esca. Au vrut să găsească la un moment dat chiar şi în lumea asta, a noastră, a artiştilor, a cântăreţilor… Dacă cred că Andreea Esca şi-a înscenat boala? Da, cred că da! Cred că nu e nimic adevărat acolo. E părerea mea! E prietenă cu mine, dar… părerea mea e că nu e nimic adevărat. Am văzut oameni care au trecut prin chestia asta, nu așa se trece și nu așa se revine la știri, veselă și ferice! Eu cred că acolo e un trust care ne sperie zi de zi. Eu nu vreau să mă lupt acum cu PRO TV-ul… Dar în fiecare zi ne toarnă cu picătura dezastre peste dezastre și motive să fim cuminți și să tăcem„, a declarat Dan Bittman.

Recent, Dan Bittman a oferit un interviu publicației impact.ro, în care a vorbit despre cum vede acum pandemia de coronavirus, dar și despre declarațiile pe care le-a făcut anterior despre Andreea Esca și care i-au adus numeroase critici.

„Cu Andreea Esca, cu care, repet, sper să mai fie amica mea, eu am avut o singură întrebare pe care mi-am pus-o. Atâta vreme cât Andreea Esca este pionul principal al PRO TV, atâta vreme cât toată redacția de știri gravitează în jurul ei, de la portar, până la director, deci toată lumea intră în contact cu ea. În momentul în care Esca a susținut că are Covid și s-a izolat, păi trebuia să se închidă postul, toți trebuiau să intre în izolare. Ori, asta nu s-a întâmplat. Nu le doresc răul, dar sunt lucruri care se bat cap în cap. Legea este din păcate aplicată numai unora. S-a făcut propagandă prin intermediul persoanelor publice pentru acest virus. Se căutau sportivi, oameni de marcă, artiști, cântăreți. Unii au reacționat mai bine, alții, nu. Cu toții suntem datori cu o moarte. Să nu uitați asta! Faptul că unii colegi de-ai mei au fost la terapie, mulți au scăpat, am și eu prieteni infectați, asta nu înseamnă că acest Covid nu e de învins. Eu asta îmi doresc să-l învingem”, a spus Dan Bittman pentru impact.ro.

Artistul a vorbit și despre vaccinul împotriva coronavirusului precizând că „M-aș vaccina sincer, dar, repet, îmi trebuie un tratament nu neapărat un vaccin. Nu știu ce este cu acest vaccin, văd că sunt mulți care spun că un vaccin serios nu se poate dezvolta decât în ani, apropo de efecte secundare. Eu am o vârstă, generația care vine însă, ei vor trebui să decidă dacă se vaccinează sau nu. Noi am trecut prin viață”.

Foto: Facebook

