Dakota Johnson si Jon Hamm, noul cuplu de la Hollywood?

Se zvoneste faptul ca actrita Dakota Johnson si Jon Hamm au fost surprinsi band vin impreuna la Kingside, in hotelul Viceroy Central Park. Intalnirea se pare a avut loc imediat dupa ce Hamm a gazduit evenimentul “Brooklyn Black Tie Ball”.

“Pareau sa se simta foarte bine unul in compania celuilalt”, a declarat cineva pentru “Page Six”, adaugand ca cei doi actori petrecusera impreuna in jur de doua ore in acea noapte.

Nu este pentru prima data cand Jon, in varsta de 46 ani si Dakota, in varsta de 28 ani, au fost vazuti impreuna. In luna aprilie, perechea a fost fotografiata impreuna la petrecerea aniversara de 70 de ani a cantaretului Elton John.

Actorul cunoscut mai ales pentru rolul din „Mad Men” s-a despartit de sotia sa in 2015, dupa o relatie de 18 ani. De atunci s-a zvonit ca s-a intalnit cu Jenny Slate si Kate Beckinsale, insa aceste informatii nu au fost niciodata confirmate de actor.

Potrivit unei declaratii din InStyle, lui Jon Hamm nu ii place singuratea, asadar ar putea forma un cuplu perfect cu actrita din trilogia „Fifty Shades”, aceasta fiind singura din 2016, cand ea si Matthew Hitt s-au despartit dupa 2 ani de relatie.

Text: Petra Murariu-Magureanu

Foto: Instagram