Dakota Johnson explică ce s-a întâmplat de fapt la Globurile de Aur

Gazda emisiunii a profitat de prezența starului filmului Fifty shades și a întrebat-o despre reacția ei în momentul în care Jennifer Aniston a apărut pe scenă.

La începutul lunii ianuarie a avut loc decernarea premiilor Globurile de Aur, iar Dakota a stat la aceeași masă cu Angelina Jolie. Categoria Best Performance by an Actress în a Television Series – Musical or Comedy a fost prezentată de actrița Jennifer Aniston, iar în acel moment toți cei prezenți doreau să vadă reacția Angelinei Jolie la vederea „rivalei” sale pe scenă. Însă actrița a rămas impasibilă la vederea lui Jennifer Aniston, neacordându-i nici o importanță.

Nu la fel de indiferentă a fost și Dakota Johnson, a cărei reacție a fost surprinsă într-o poză postată pe contul de Instagram @obviousbutamazing, poză care a devenit virală pe internet. Dakota Johnson a fost surprinsă de camerele de filmat în timp ce se uita discret la Angelina, încercând să îi surprindă reacția, cel puțin așa spunea toată lumea la vederea acelei poze.

„Jennifer Aniston era pe scenă și aici apari tu uitându-te insistent la reacția Angelinei Jolie”, a spus Jimmy încercând să o convingă pe Dakota să vorbească despre incident.

Reacția Dakotei nu a întârziat să apară:„Da, dar uite și soția lui Armie o privește,” spune actrița râzând. “Nu sunt singura, Elizabeth se uită foarte insistent la ea” ca și cum “Ce va face acum Angelina?’ Eu doar încercam să fiu subtilă.” Aceste replici se refereau la Elizabeth Chambers, soția actorului Armie Hammer.

Ulterior actrița a spus că nu crede că se uita la Angelina Jolie în acel moment pentru că dacă ne uităm atent la imagine vom vedea că privirea sa era întreptată într-o altă direcție.

Întrebarea firească este, până la urmă la ce era atentă Dakota Johnsosn, oare la actorii din serialul „Stranger Things”?

