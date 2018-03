Cynthia Nixon, actrița din „Sex and the City” va candida pentru funcția de guvernator al New York-ului

Moment important pentru toate femeile care au urmărit serialul „Sex and the City”. Cynthia Nixon, cunoscută pentru rolul Mirandei, a anunțat că va candida pentru postul de guvernator al orașului New York.

Cynthia și-a anunțat candidatura pe Twitter, unde a publicat și videoclipul campaniei.

I love New York, and today I’m announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018

„New York este casa mea, nu am trăit niciodată în altă parte. Când am crescut aici, am fost doar eu cu mama mea într-o casă cu un dormitor, la etajul cinci. New York este locul în care am crescut și în care îmi cresc copiii. Sunt o absolventă mândră a unei școli publice”, a spus Cynthia.

„Eu am primit șanse pe care mulți copii din New York nu le au. Liderii noștri ne dezamăgesc. Suntem cel mai dezechilibrat stat din întreaga țară, cu bogăție incredibilă, dar și sărăcie extremă. Jumătate din copiii din orașele urbane trăiesc sub pragul sărăciei. Cum am lăsat să se întâmple asta? Îmi place New York. Nu am vrut niciodată să trăiesc în altă parte, dar ceva trebuie să se schimbe”, a adăugat actrița.

Cynthia a spus în videoclip că este momentul ca cei care îi conduc să aibă grijă de sistemul de sănătate, de infrastructură. „Ne-am săturat de politicieni carora le pasă mai mult de titluri și putere decât de noi”.

Cynthia Nixon ar putea deveni prima femeie guvernator al acestui stat, precum și prima persoană gay care deține această funcție.

