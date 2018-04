Cunoscutul DJ Avicii a murit la 28 de ani. Vestea a fost confirmată de agentul său, care a anunțat că dj-ul suedez a fost găsit mort în Muscat, Oman. Până acum nu au fost aflate mai multe detalii despre cauza decesului acestuia.

„Cu profund regret anunțăm pierderea lui Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii. A fost găsit mort în Muscat, Oman vineri după-amiază, 20 aprilie. Familia este devastată și cerem tuturor să respecte nevoia de intimitate în această perioadă grea. Nu vor mai fi făcute alte comentarii,” a anunțat impresarul starului.

DJ-ul suedez Avicii avea probleme de sănătate, el fiind internat în 2012 pentru pancreatită. Acesta a decis să renunțe la concerte în 2016, pentru a avea grijă de sănătatea sa.

În ultimul mesaj postat de artist pe Instagram, pe 4 aprilie, acesta anunța că este în California.

”Este mereu soare în California”, a scris Avicii în descrierea fotografiei.

🌞🌫It’s always sunny in California🌫🌞 A post shared by Avicii (@avicii) on Apr 4, 2018 at 12:55pm PDT

Avicii a lucrat cu Madonna, Coldplay sau David Guetta și a urcat de două ori pe locul al treilea printre cei mai buni DJ din lume, în 2012 și 2013, potrivit „DJ Magazine”.

Avicii a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „I Could Be the One”, „Wake Me Up”, „You Make Me”, „X You”, „Hey Brother”, „Addicted to You”, „The Days”, „The Nights” şi „Waiting for Love”. A lansat două albume de studio – „True” (2013) şi „Stories” (2015).

