Cum va sărbători Brad Pitt Crăciunul și ziua de naștere

A sursă apropiată actorului a declarat pentru ET că Brad Pitt, care va împlini 56 de ani pe 18 decembrie, își va petrece ziua de naștere, dar și Sărbătorile de Iarnă cu o parte din copiii pe care îi are cu fosta lui soție, Angelina Jolie.

Se pare că Shiloh, în vârstă de 13 ani, și gemenii în vârstă de 11 ani Knox și Vivienne vor fi cei care își vor petrece Crăciunul alături de Brad Pitt, dar îi vor fi alături și de ziua lui de naștere.

Aceeași sursă a refuzat să divulge motivul pentru care Maddox, în vârstă de 18 ani, Pax, 16 ani, și Zahara, 14 ani, nu vor fi alături de Brad Pitt în aceste două ocazii speciale, dar a precizat faptul că aceștia sunt mereu bineveniți în casa actorului. Însă, sursa a mai precizat că toți copiii vor petrece seara de Crăciun alături de Angelina Jolie, în casa acesteia.

2020 se anunță un an important pentru Brad PItt, care este nominalizat la două dintre cele mai importante evenimente cinematografice, Golden Globes (5 ianuarie) și SAG Awards (19 ianuarie) pentru rolul lui Cliff Booth din filmul Once Upon a Time in Hollywood regizat de Quentin Tarantino.

O sursă apropiată actorului Brad Pitt a declarat faptul că el abia așteaptă să meargă la Globurile de Aur. „Brad așteaptă cu nerăbdare să își vadă prietenii din industrie la acest eveniment, iar printre acești oameni face parte și Jennifer Aniston”, a declarat sursa pentru HollywoodLife.



„A fost o perioadă când ar fi fost ciudat să se vadă, dar acum nu mai e cazul. Acest lucru se datorează faptului că „au foarte mulți prieteni comuni”, ceea ce s-a dovedit a fi adevărat atunci când Brad Pitt și-a făcut apariția la ziua de naștere a lui Jennifer, în luna februarie, atunci când ea a împlinit 50 de ani. „Este cu adevărat un plus pentru Brad ca el și Jennifer să fie din nou prieteni. Motiv pentru care Brad Pitt va fi bucuros să o vadă pe Jennifer la Globurile de Aur”, a mai adăugat sursa.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

