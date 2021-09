Cum și-o amintesc familia și apropiații pe Prințesa Diana, la 24 de ani de la sfârșitul său tragic

La 24 de ani de la tragicul accident de mașină în care Prințesa Diana și-a pierdut viața, familia și apropiații o comemorează prin gesturi mici și mari, toate menite să le reamintească tuturor de personalitatea captivantă a acesteia.

Fratele său, Charles Spencer, a arborat steagul familiei deasupra impunătoarei case Althorp din Northamptonshire. Într-o postare simplă pe Instagram, acesta a dezvăluit stindardul fluturând liniștit deasupra casei în care el și Diana au copilărit împreună.

Tot prin intermediul social media, familia Althorp le-a amintit fanilor Prințesei Diana din întreaga lume cum Charles a plantat câte un stejar pentru fiecare an din viața surorii lui după moartea acesteia, pe domeniul familiei formându-se astfel o alee cu 36 de stejari unde, după cum se observă și din fotografia făcută publică, apusul soarelui este mereu unul de poveste.

In 1998-1999 Earl Spencer arranged for the planting of a new avenue of oak trees in memory of his sister, Diana, Princess of Wales. There are 36 of these oaks, one for each year of her life. pic.twitter.com/B1L3VrrMu3

— Althorp (@AlthorpHouse) August 31, 2021