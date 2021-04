Cum și-a sărbătorit Melania Trump ziua de naștere. Fosta Primă Doamnă a împlinit 51 de ani

Melania Trump, Fosta Primă Doamnă a Americii, a împlinit 51 de ani pe 26 aprilie. În timp ce soțul ei încă își mai petrece mult timp în lumina reflectoarelor și în atenția lumii întregi, Melania Trump a preferat să fie mai rezervată de când a părăsit Biroul Oval.

Melania Trump și-a sărbătorit ziua de naștere în Palm Beach, Florida, însă nu se cunosc multe detalii despre modul în care aceasta și-a petrecut ziua. Ea a ales să transmită a doua zi un mesaj pe contul ei de Twitter în care a mulțumit tuturor pentru „minunatele urări” de ziua ei.

Însă Donald Trump nu a lăsat ca această zi specială să treacă fără a o folosi în scop politic. Conform The Times in London, echipa lui Trump a trimis emailuri și mesaje stilizate sub forma unei felicitări pentru Melania. Oamenii erau încurajați să o semneze, fiind ulterior direcționați către o pagină de donații pentru Partidul Republican.

De când soțul său, Donald Trump, a pierdut alegerile prezidențiale, Melania Trump a stat departe de ochii publicului. În ultimele luni, fosta Primă Doamnă a avut doar cinci apariții oficiale.

Recent, Melania și Donald au organizat o strângere de fonduri în rândul membrilor Partidului Republican. Evenimentul a avut loc la resort-ul acestora din Florida, Mar-a-Lago.

Fosta Primă Doamnă a avut o apariție extrem de elegantă, aceasta alegând să poarte o rochie albă, semnată Giambattista Valli, în valoare de 1.900 de dolari. Ținuta sa a fost accesorizată cu bijuterii argintii și cu o pereche de pantofi albi. În ceea ce privește coafura, aceasta a optat pentru niște bucle lejere.

În clipurile video publicate în social media, îi putem vedea pe Melania și pe Donald făcându-și o intrare spectaculoasă, cei doi fiind primiți cu aplauze de către membrii Partidului Republican.

Potrivit publicației Washington Post, Donald Trump ar fi ținut un discurs lung, de aprope o oră, ce nu a fost lipsit de declarații spumoase. Fostul președinte a declarat că vaccinul împotriva noului coronavirus ar fi trebuit să îi poarte numele și a contestat din nou victoria lui Joe Biden.

Momentan, Melania Trump locuiește alături de soțul ei, Donald Trump, și de fiul lor la reședința din Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida. În luna decembrie a anului 2020, o sursă a declarat pentru publicația People faptul că Melania era în „căutarea unei școli bune din Florida pentru Barron.”

„Melania este o mamă extraordinară și acesta este cel mai important rol al ei. Barron este cel mai important lucru din viața Melaniei”, a mai declarat o persoană apropiată pentru People.

Acum câteva luni, o cunoștință a cuplului a sugerat că Melania Trump se va concentra exclusiv pe viața de casnică în Mar-a-Lago, Florida. Potrivit surselor Express UK, Melania preferă să se ocupe de familie, în special de creșterea lui Barron Trump, fiul născut la un an după nunta ei cu Donald din 2005. „Melania va dispărea. Nu va exista nicio postare pe Instagram sau pe Twitter, nu o veți vedea”, a spus sursa.

