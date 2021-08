Cum și-a sărbătorit Mădălina Ghenea ziua de naștere. Vedeta a împlinit 34 de ani

Pe 8 august, Mădălina Ghenea a împlinit 34 de ani. Actrița a ales să împărtășească cu urmăritorii ei de pe Instagram un scurt video prin care le arată cadourile inedite pe care le-a primit de la prietenii ei.

Mădălina Ghenea a ținut să le mulțumească prietenilor ei pentru aceste cadouri pe care le-a primit, printre ele numărându-se un tricou cu Maluma și o jucărie de pluș. În acest video, actrița este îmbrăcată într-o rochie neagră, tip furou, iar fanii i-au apreciat apariția. „La mulţi ani mie! Sunt binecuvântată că am alături sufletele cele mai dragi. Aici puteţi vedea kit-ul meu de supravieţuire pe care mi l-au pregătit prietenii mei. Nu-mi pot imagina viaţa fără cea mai petrecăreaţă fată pe care o ştiu, care se întâmplă să fie fiica mea, fără mama mea incredibilă, fără Valeria Rubinacci, fără amicul meu Andrea Castagnola, căruia îi mulţumesc pentru că este lângă mine indiferent de situaţie, fără familia mea, Jack Savio şi Alessio Guadagnuolo şi cei care sunt suficient de curajoşi să-mi arate dragostea lor. Vă iubesc pe toţi atât de mult!”, a transmis Mădălina Ghenea pe Instagram.

Pe Mădălina Ghenea o vom vedea în filmul House of Gucci, care va avea premiera în întreaga lume la sfârșitul lunii noiembrie, acolo unde o interpretează pe Sophie Loren. Românca a fost surprinsă acum câteva luni la filmări alături de Al Pacino.

După ce a fost lansat oficial trailerul filmului, actrița a oferit câteva detalii despre acest proiect în care este implicată. A declarat că a fost intimidată de proiect și de rolul Sophiei Loren, cu care, de altfel, seamănă izbitor în imaginile de la filmări, însă a menționat că este foarte mândră de realizare. „În cele din urmă pot spune asta, am ținut acest secret profesional vreme de cinci luni. De fiecare dată când am auzit sau am citit că sunt conectată cu acest proiect și cu Sophia Loren, mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă. Ca să fie clar, este pentru prima dată când vorbesc despre proiect, am fost șocată să văd că scena mea deschide trailerul și să văd că împart ecranul, chiar și pentru câteva secunde, cu acești monștri sacri. Viața este atât de ciudată! Merit asta!? Tot ce pot spune este că sunt atât de mândră. Mulțumesc pentru această oportunitate care mi-a schimbat viața, zeule Ridley Scott”, a scris Mădălina Ghenea pe Instagram.

