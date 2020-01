Cum și-a sărbătorit Laura Cosoi ziua de naștere

Laura Cosoi se află alături de soțul său și fiica lor în vacanță într-o destinație cu adevărat exotică, și anume Thailanda. Actrița a împlinit ieri vârsta de 38 de ani, iar cu această ocazie ea a postat mai multe imagini pe conturile sale de socializare.

Laura a scris un mesaj emoționant, mărturisind ce anume își dorește pentru anul 2020: „Sper într-un 2020 al zâmbetelor și bucuriei, al echilibrului și prieteniei, al viselor împlinite și al păstrării lucrurilor care contează cu adevărat, al îmbrățișării oamenilor dragi și al credinței că Dumnezeu este cu noi în tot și toate! 2020, să fii bun! An nou fericit, dragi prieteni!”

Laura Cosoi a publicat pe blogul personal un articol prin care își amintește cu drag de momentele frumoase de care a avut parte alături de familia ei: „Ca în fiecare an pe vremea aceasta, îmi place să privesc în urmă la cele 365 de zile care s-au scurs și să mă gândesc cum a fost viața noastră în acest timp: ce am trăit, ce am reușit și ce ne propunem pentru viitor. Așa am ajuns la concluzia că anul 2019 a fost pentru mine un an al „premierelor” și nu doar pe scenă! Am acumulat destulă experiență până la vârsta aceasta, dar iată că viața ne așază întotdeauna înainte lucruri noi de trăit! În 2019, eu și Cosmin ne-am bucurat de prima primăvară din viața Ritei, am pornit, cu emoții, în prima noastră călătorie lungă alături de ea, am fost la prima nuntă tradițional evreiască din viața mea și în prima vacanță cu autorulota. Maternitatea te schimbă, așa că unele lucruri le-am văzut cu totul altfel și eu și Cosmin, pentru că de data aceasta le trăiam pentru prima dată alături de fetița noastră”, a spus Laura pe blogul său.

Laura Cosoi și partenerul ei, Cosmin Curticăpean, s-au căsătorit în anul 2015. Ea a devenit mamă pe data de 11 iunie 2018.

