Cum și-a sărbătorit Andreea Marin ziua de naștere

45 de stele în varful bradului ce este viata mea. 45 de ierni, cu nămeți greu de înfruntat sau cu zăpadă blândă, curată, binecuvantată. 45. Sănătoși cu toții sa fim! Sa zâmbim, sa iubim! Sa cladim! La mulți ani tuturor! Azi, de ziua mea, e ziua voastră în viata mea! Mulțumesc! ❤