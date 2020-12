Cum se simte Speak în postura de coprezentator în show-ul „Chefi la cuțite” și cum se înțelege cu Gina Pistol

Sezonul cu numărul 9 al cunoscutul cooking show „Chefi la cuțite” difuzat de Antena 1 a venit cu o surpriză pentru fani, și anume cu Speak în rolul de coprezentator, alături de Gina Pistol, cea care prezintă emisiunea de multă vreme.

Speak a vorbit recent în cadrul unui interviu despre acest rol de coprezentator, dar și ce își dorește să afle de la concurenții care participă la show. „O să caut să descopăr poveștile oamenilor, să văd ce i-a făcut să vină să gătească pentru cei trei chefi. Eu petrec cel mai mult timp cu susținătorii concurenților și încerc să aflu cât mai multe despre concurent; de la ce meserie are, la care este cheful lui preferat, până la ce câine are acasă și de cât timp gătește”, a spus Speak pentru libertateapentrufemei.ro.

Speak nu este străin de show-urile TV. El a participat alături de iubita lui, Ștefania, la Asia Express. În cadrul reality show-ului, el a cerut-o de soție, fiind și prima cerere în căsătorie din istoria emisiunii.

Însă, o întrebare care se află pe buzele multora ar fi cum se înțeleg de fapt Speak și Gina Pistol. Ei bine, cei doi se înțeleg foarte bine, dacă stăm să ne gândim și la faptul că în luna septembrie Speak, iubita lui, Ștefania, Gina și Smiley au mers împreună într-o vacanță în Grecia. Speak i-a adresat și câteva întrebări Ginei cu privire la sarcină, ea intrând deja în trimestrul al treilea. „Am întrebat-o pe Gina despre sarcină, evident. Sunt fascinat de faptul că este gravidă și o întreb mereu dacă a mișcat micuța, dacă o doare ceva, dacă e obosită, cum i s-a schimbat starea de când așteaptă un bebe și lista poate continua. Pe lângă asta, mai merg la Gina să-mi dea sfaturi despre ce ar trebui să fac pe platourile de filmare, cu cine să vorbesc sau ce să-i întreb pe invitați; după atâtea sezoane de prezentat „Chefi la cuțite”, știe tot ce mișcă”, a declarat Speak pentru sursa menționată.

În luna noiembrie, când s-a anunțat că Speak este coprezentator în show-ul „Chefi la cuțite”, el a mărturisit că mai are în plan și un proiect online, care are legătură cu emisiunea culinară. „Pregătesc un proiect online, o serie de episoade în care să îi aduc pe telespectatori sau pe curioși cu mine în culise. Vreau să le arăt ce se întâmplă pe platoul de filmare, ce fac chefii în pauze, cum se desfășoară producția, ce provocări le-am mai pregătit celor trei, să povestim mai mult cu personaje speciale care au decis să vină la emisiune etc., pentru că o zi de filmare e plină de tot felul de întâmplări”, a spus Speak la vremea respectivă.

