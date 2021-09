Cum se simte Florin Ristei după ce a fost diagnosticat cu COVID-19

După Adela Popescu, iată că o altă vedetă a fost diagnosticată cu COVID-19. Este vorba despre Florin Ristei, îndrăgitul membru din juriul X Factor.

Artistul a dezvăluit că a fost diagnosticat cu COVID-19 pe contul lui de Instagram, prin intermediul mai multor Instastories și a vorbit și despre cum se simte în acest moment.

Întrebat de fani de ce a lipsit de pe platourile de filmare ale emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, Florin Ristei le-a mărturisit că are COVID-19, dar că se simte bine și va reveni în curând la filmări.

„Că tot erați curioși, mă întreba lumea de ce nu mai sunt la Neatza, de ce n-am mai apărut, te-a dat afară, ce ai făcut?! Sunt bine, mă întorc săptămâna viitoare, am agățat doar puțin de COVID, de câteva zile, de vreo nouă, sunt bine.”, a declarat artistul, ceea ce înseamnă că în curând va reveni la programul său obișnuit.

Dacă la capitolul sănătate nu stă prea bine în acest moment, pe plan sentimental lucrurile sunt excelente pentru artist. El formează un cuplu cu modelul și cântăreața Naomi Hedman, iar cei doi s-au logodit la finalul anului trecut, anunțând marea veste abia în vara acestui an.

În luna iulie, s-a aflat că Florin Ristei și Naomi Hedman s-au logodit. Artistul a fost cel care a făcut această dezvăluire în cadrul podcastului „Aproximativ discuții” găzduit de Gojira și produs de canalul de YouTube HappyFishTV. „N-am zis-o niciodată. M-am și logodit. N-am zis-o nimănui. M-am logodit pe 30 decembrie anul trecut. N-a știut nimeni, doar câțiva apropiați”, a declarat Florin Ristei.

Florin Ristei și Naomi Hedman formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut la filmările emisiunii X Factor România, Naomi fiind una dintre concurente, eliminată însă pe parcursul show-ului, iar artistul a fost jurat în sezonul 9. Relația lor a început după ce Naomi, care e model și cântăreață, a fost eliminată din show-ul de talente.

Naomi Hedman este model și cântăreață și a devenit inițial cunoscută în Marea Britanie. A avut mai multe colaborări muzicale însemnate, precum cea cu Nicki Minaj. De asemenea, Naomi a participat la reality show-ul Ex on the beach, în cel de-al patrulea sezon, în 2016.

