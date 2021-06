Cum se simte acum Andreea Bănică după ce a suferit o intervenție chirugicală

Andreea Bănică a suferit zilele trecute o intervenție chirugicală și a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare cum se simte acum.

Așa cum chiar ea a dezvăluit în urmă cu ceva timp, artista în vârstă de 42 de ani a fost nevoită să facă o operație de deviație de sept din cauza faptului că se confrunta cu dificultăți de respirație. Cântăreața a mărturisit că s-a gândit foarte mult la această operație și că nu și-ar fi dorit să o facă vreodată.

„Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. (…) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”, a fost mesajul pe care Andreea Bănică l-a transmis pe Instagram.

Cântăreața a dezvăluit cum se simte acum, postând un mesaj adresat fanilor pe Instagram Stories: „Vă mulțumesc pentru gânduri și mesaje. Sunt bine”, a scris Andreea Bănică pe pagina sa de socializare alături de o imagine cu ea din spital, fotografie din care se poate observa că are și perfuzie.

În urmă cu 5 ani, artista a aflat de această deviație de sept. Andreea Bănică a spus că operația trebuia să aibă loc pe data de 24 de iunie, însă a fost sunată de către doctor, care a întrebat-o dacă poate veni mai devreme. Andreea Bănică a precizat că îi este frică, însă are parte de sprijinul soțului ei, Lucian Mitrea. „Deviația de sept am descoperit-o cu mult timp în urmă pentru că mi-a ieșit pe un RMN. Atunci când l-am făcut prima oară, în urmă cu vreo 5 ani de zile, mi-a ieșit această deviație și tot mi-a ieșit de fiecare dată și tot bătea la ușă. Până la urmă m-am hotărât. Mi-am spus că este cazul să respir acum la tinerețe, că la bătrânețe… Inițial trebuia să mă operez pe 24 iunie, însă m-a sunat doctorul și mi-a spus dacă pot mai devreme, pe 1 iunie. (…) Am stat de vorbă cu Lucian și mi-a zis să fac operația cât mai repede, că mă susține și e lângă mine. Mi-e frică”, a adăugat Andreea Bănică.

Nu este pentru prima dată când Andreea Bănică le povestește urmăritorilor ei care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă. În luna martie a anului 2021, artista a dezvăluit că a fost nevoită să anuleze un spectacol pe care îl avea programat din cauza unei probleme de sănătate, fără să ofere foarte multe detalii.

Foto: Instagram