Cum se pregătește Gina Pistol pentru venirea pe lume a fetiței ei: „Nu vă puteți înțelege cu noi în perioada asta”

Gina Pistol și Smiley vor deveni curând părinți pentru prima dată. Prezentatoarea TV se află în ultimul trimestru de sarcină și își ține la curent urmăritorii de pe rețelele de socializare cu privire la evoluția sarcinii. Ea a vorbit și despre modul în care se pregătește pentru momentul în care va veni pe lume fetița ei și a povestit ce schimbări a decis să facă în casă.

„Timp de două săptămâni o să fac doar asta. Trebuie să eliberez tot din bucătărie pentru că urmează să vină mobilierul nou. După care dressingul, camera fetiței și eu abia mă mișc. Zici că există niște reguli nescrise pentru femeile însărcinate. Dacă ești în al doilea sau al treilea trimestru trebuie să zugrăvești, renovezi, să faci curățenie generală. Orice ca să-ți faci viața grea. Ca să nu-ți fie ușor. Eu am făcut sport toată viața mea și credeam că o să-mi fie ușor, dar tot ce fac e greu. Mai e și o altă problemă. Nu vă puteți înțelege cu noi în perioada asta. Dacă unei femei însărcinate i s-a pus pata pe curățenie generală, renovare, nu există până nu face ca ea”, a povestit Gina Pistol fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Recent, Gina Pistol a vorbit cu sinceritate despre kilogramele acumulate în sarcină. Ea a mărturisit că s-a cântărit și că a fost surprinsă de numărul kilogramelor pe care îl are. „Am achiziționat un cântar care arată kilogramele reale și mi-a dat cu tristețe. Plâng în mine, plâng. Ideea este că nu am pus foarte multe kilograme, mi-a zis Mona, fata care îmi face masaj o dată pe săptămână, pentru drenajul limfatic, dar sunt multe kilograme. Și trebuie să fac ceva, n-am cum”, a povestit Gina pe Instagram.

„Nu pot să vă spun câte kilograme am, dar d-aia mi-era mie greu la urcat scări și la mers pe jos. A fost șocul zilei. Eu am văzut, știu că sunt mai pufoasă că nu mai sunt cum eram în urmă cu șapte sau opt luni, dar nu mă așteptam să fie așa multe kilograme și mai am două luni. Imaginați-vă cum e să purtați, să cărați, în fiecare zi o ganteră care depășește 15 kilograme”, a mai spus prezentatoarea TV.

Gina Pistol a punctat faptul că nu se plânge și că este recunoscătoare pentru minunea pe care o trăiește, având în vedere că a dezvăluit în trecut că medicii îi dădeau șanse foarte mici ca ea să rămână însărcinată pe cale naturală. „Să nu credeți că mă plâng, doar că așa sunt eu. Parodiez anumite etape din viață de dragul divertismentului. Îi mulțumesc lui Dumnezeu zilnic pentru minunea pe care o port în pântece”, a spus Gina Pistol pe Instagram, citată de wowbiz.ro.

Fetița pe care Gina Pistol o așteaptă alături de Smiley va veni pe lume în luna martie. Cei doi formează un cuplu de mai bine de trei ani, iar vestea că vor deveni părinți i-a luat prin surprindere, dar i-a și bucurat pe fanii celor doi.

