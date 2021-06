Cum se pregătesc Andreea și Cabral Ibacka de venirea pe lume a copilului lor

Andreea și Cabral Ibacka vor deveni părinți din nou. Actrița este însărcinată cu al doilea copil al cuplului și va naște la finalul lunii septembrie sau la începutul lui octombrie.

În cadrul unui interviu acordat revistei Unica, Andreea și Cabral Ibacka au vorbit cu entuziasm despre cum se pregătesc pentru acest moment special. Actrița a povestit că până acum, cel puțin, nu își face foarte multe griji. „Cu mintea „odihnită” de acum îmi dau seamă că primele patru-șase luni cu bebe sunt chiar lejere, de încălzire. Deși pe moment – la primul copil fiind – aproape toți avem senzația că fizic nu poate fi vreodată mai greu de atât. Îmi mai dau deci un răgaz până să-mi fac griji.”

În ceea ce privește schimbările care vor apărea în viața lor, Andreea Ibacka a mărturisit că este încrezătoare că se vor adapta, având deja și experiența primului copil. „De regulă sunt și bunicii prin zonă, deci va fi casa plină, ce să mai! Dar am încredere că va fi un haos frumos și că ne vom găsi rapid un ritm. Data trecută, prima lună a fost de acomodare. Nu că s-ar fi simplificat lucrurile apoi, dar cumva am prins cadența, am intrat în horă. Să fie bebe sănătos și în rest ne descurcăm!”

Cabral Ibacka a povestit și el despre cum se așteaptă să fie această nouă etapă din viața lui. „Mai haos de cum e acum n-are cum să fie. O să mai vină un plus de gălăgie, desigur, dar nu că acum ar fi ca la bibliotecă…”, a declarat Cabral pentru revista Unica.

Andreea Ibacka va naște la finalul lunii septembrie sau la începutul lui octombrie prin cezariană, iar data exactă va fi stabilită ulterior, mai aproape de termenul la care urmează să vină pe lume copilul ei. „La sfârșitul lui septembrie sau poate la început de octombrie. Va fi o naștere prin cezariană, așa că urmează să o programăm mai aproape de data probabilă, în funcție de cum decurge sarcina pe ultima sută de metri. Din păcate, nu reușesc să nasc natural, există ceva riscuri considerabile de luat în calcul după cezariana necesară de acum trei ani”, a spus Andreea Ibacka într-un interviu acordat publicației TV Satelit.

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la noi. S-au cunoscut în 2007, când erau colegi într-o telenovelă românească și s-au căsătorit în 2011. Prezentatorul TV mai are o fiică, Inoke, din mariajul cu fosta soție, Luana Mitran.

