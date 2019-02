Cum o învață Serena Williams pe fiica ei să devină o femeie puternică

Serena Williams vrea ca fiica ei să învețe că „este OK să facă primul pas atunci când se ivesc oportunități”. Serena a fost invitată ieri în emisiunea Good Morning America, pentru a-și promova colaborarea cu Bumble, aplicația de dating pentru care a fost numită ambasadoare globală.

„Vreau să o învăț că este în regulă să facă primul pas. Este în regulă să întrebi și să spui uite, vreau o șansă să fiu în piesa asta. Acordă-mi această primă oportunitate. Există multe alte moduri în care poți aplica acest lucru.”

Serena Williams și-a început cariera în tenis la vârsta de 14 ani, în 1995, deși i s-a spus constant că este mult prea tânără. „Eu am fost cea care a făcut primul pas. Tatăl meu mi-a spus că sunt prea tânără și că nu sunt pregătită, dar știam că sunt pregătită, așa că am făcut primul pas și vreau ca fiica mea să aibă curajul să facă același lucru. Am fost învățați, ca și societate, să așteptăm și să fim pe locul al doilea, dar acest lucru nu este adevărat. Putem fi pe primul loc. Iubesc să fiu prima. Îmi place să fiu doar pe primul loc.”

Citește și:

Noul documentar în care Michael Jackson este acuzat de abuzuri sexuale a stârnit reacții dure din partea familiei

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK