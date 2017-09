Cum o fotografie cu Emma Stone si Hillary Clinton a devenit virala

Emma Stone a aparut la The Late Show with Stephen Colbert si a avut o surpriza placuta sa afle ca Hillary Clinton se afla si ea printre invitati. Si cum ar fi putut Emma sa rateze ocazia de a se poza cu fosta candidata prezidentiala a Statelor Unite? Bineinteles, cum sa nu fii extaziat intr-un astfel de moment?

Din pacate pentru Emma Stone, tot extazul a disparut si s-a transformat in teroare cand a vazut rezultatul pozei. Actrita in varsta de 28 de ani s-a inrosit pe loc cand a observat ca parea complet dezbracata in imagine!

Promovandu-si noul film “Battle of the Sexes” despre viata lui Billie Jean King, cele doua invitate au pozat tinand in dreptul pieptului cate un tricou cu fata faimoasei jucatoare de tenis.

Din pacate pentru Emma, rochia ei fara bretele a fost acoperita in totalitate de tricou, astfel parand de parca ar fi fost complet dezbracata langa fosta prima doamna!

“As putea sa atrag atentia asupra unui lucru legat de aceasta poza extraordinara?”, l-a intrebat actrita pe prezentatorul emisiunii.

“Am sansa de a o intalni pe Hillary Clinton – fapt care este extraordinar si aproape de necrezut – si arat de parca as fi dezbracata.”

“Intr-adevar, arati de parca ai fi topless”, a recunoscut Colbert.

“Adica…serios? ai o sansa unica in viata…”, a ras ea, dand din cap.

Emma joaca in rolul lui Billie Jean King impotriva lui Bobby Riggs (interpretat de Steve Carell) in comedia feminista, “Battle of the Sexes”. Pentru pregatirea pentru rol, Stone a memorat coregrafia lui Billie si s-a supus unui program de doua antrenamente pe zi, timp de trei luni.

Text: Petra Murariu

Foto: Arhiva Revistei ELLE